Ghiță Mureșan, singurul român care a jucat în NBA, despre Simona Halep: ”Este mai cunoscută în SUA decât mine, Nadia sau decât Hagi”.

Ghiță Mureșan, singurul sportiv român care a jucat baschet în campionatul profesionist Nord-American, se află într-o scurtă vizită la Cluj, unde va participa la Sports Festival, eveniment care se desfășoară între 14-17 iunie.

Unul dintre cei mai cunoscuți români peste Ocean, acolo unde e și stabilit din 1995, Mureșan a mărturisit că cineva ”i-a luat față”. Nimeni alta decât Simona Halep, proaspăta câștigătoare a Marelui Șlem de la Roland Garros.

”În America, toată lumea știe de Simona Halep. Ghiță Mureșan nu prea mai există. Am niște prieteni, vecini, americani, nu au nimic în comun cu România, dar o respectă și o iubesc pe Simona ca pe copilul lor. Merg la toate turneele mari, peste tot în lume se duc după ea. În America are cei mai mulți fani. Este, de departe, cea mai cunoscută româncă acolo, peste mine, Hagi sau Nadia” – Ghiță Mureșan, fost baschetablist.

Participă activ la Sports Festival

Cel mai înalt jucător de baschet din istoria NBA,la 2.31m, Ghiță Mureșan a venit pentru câteva zile la Cluj și se va implica la Sports Festival, eveniment care se desfășoară între 14-17 iunie. Ambasador al evenimentului, “Big Ghiță” va face demonstrații pentru copii și se va reîntâlni cu colegii din marea echipă a Clujului, care aducea în 1992 primul titlu la baschet.

Cum era firesc, Mureșan se va dedica sportului care i-a dat atâtea satisfacții, baschetul. ”Mă bucur că se organizează Sports Festival. Clujenii sunt intelectuali, iubesc sportul și merită un asemenea eveniment. Sunt singurul jucător care a jucat în NBA și speră să atrag cât mai mulți fani la baschet și la orice alt sport. Cel mai important lucru este că se face inițiere pentru copiii care vor să încerce să practice un sport. Este o oportunitate pentru oameni să vină să vadă sportivi, dar și să încerce să facă sport, să facă mișcare. Sports Festival nu naște campioni, ci e făcut ca lumea să se bucure de sport” – Ghiță Mureșan, fost baschetablist.

”Perioada din NBA mi-a schimbat viața”

Ghiță Mureșan a plecat în 1993 America, la Washington Bullets, iar de acolo destinul i s-a schimbat complet. A rămas în America și după terminarea contractului, și s-a stabilit în Maryland. ”Prin sport am obținut foarte multe, asta le-am transmis și copiilor mei. Am avut mare noroc, am câștigat loteria că am jucat în NBA, atunci erau 350-400 jucători din NBA, iar eu am fost unul dintre ei. Acea perioadă mi-a schimbat viața, am avut multe oportunități. Am avut extrem de multe amintiri frumoase, nici nu știu pe care să o aleg. Când fac ceva de plăcere, totul este o joacă, o frumusețe. M-a maturizat mult America, aveam 22 de ani când am ajuns acolo și m-a transformat în bărbat.Vreau să le transmit tuturor să se bucure de viață și să nu uite ce e mai important: educația, familia și prietenii . Un copil să nu facă din sport carieră, ci să aibă plăcere să joace” – Ghiță Mureșan, fost baschetbalist.