Atacurile cu drone maritime asupra infrastructurii din Marea Neagră, inclusiv asupra terminalului Novorossisk, au redus exporturile de petrol rusesc cu 40% în martie 2026, echivalentul a 2 milioane de barili pe zi.

România, cu poziția sa strategică și infrastructura petrolieră, rămâne vulnerabilă în acest context geopolitic sensibil.

Practicile opace precum amestecul de țiței kazah cu cel rusesc și transferurile navă-la-navă complică trasabilitatea petrolului, permițând „spălarea” originii acestuia.

România găzduiește rafinării strategice care procesează țiței din Kazahstan și alte surse, dar toleranța față de operațiuni neregulate o expune riscurilor.

Indiferența față de motorina care ajunge în România nu este neutralitate, ci o formă de complicitate

România, cu poziția sa strategică la Marea Neagră și infrastructura petrolieră vitală, este expusă riscurilor economice și de securitate. Orice navă suspectată de transport de petrol rusesc ar putea deveni o țintă. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, subliniază că „indiferența față de motorina care ajunge în România nu este neutralitate; este o formă de complicitate prin inacțiune”.

Dumitru Chisăliță. Foto: Facebook

Într-un scenariu extrem, cum ar fi un atac asupra Oil Terminal din Constanța, consecințele ar include o creștere imediată a prețurilor la combustibil și o reducere semnificativă a capacității de import maritim.

Atacurile ucrainene cu drone au redus exporturile de petrol rusesc cu 40%

Kazahstanul, un important furnizor de petrol pentru Europa, își bazează exporturile pe Consorțiul Caspian Pipeline (CPC), prin care trece 80% din petrolul său. Cu toate acestea, traseul depinde în mare măsură de infrastructura rusă, în special de terminalul Novorossisk, unde atacurile cu drone au cauzat deja perturbări semnificative. Potrivit estimărilor din martie 2026, aceste atacuri au scăzut capacitatea de export petrolier rus cu până la 40%, echivalentul a 2 milioane de barili pe zi.

Kazahstanul explorează rute alternative, dar există limitări serioase

Pentru a reduce dependența de Rusia, Kazahstanul explorează rute alternative. Una dintre acestea implică transportul prin Azerbaidjan și Turcia, prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). Deși această rută evită Rusia, capacitatea limitată a Mării Caspice și infrastructura insuficientă restrâng utilizarea ei. O altă opțiune este utilizarea sistemului Transneft către porturile baltice, dar această soluție rămâne vulnerabilă din cauza atacurilor repetate asupra infrastructurii rusești.

De la începutul războiului, dronele ucrainene au lovit de zeci de ori rafinării din Rusia. Foto: Hepta

„Flota fantomă”, amestecul și „spălarea” petrolului și transferurile navă-la-navă

Un mecanism frecvent întâlnit este blending-ul, unde petrolul kazah este amestecat cu volume din câmpurile rusești. Asociația Energia Inteligentă explică faptul că această practică, deși normală în industrie, poate fi folosită pentru a masca originea petrolului rusesc.

În plus, după sancțiuni, Rusia a redirecționat exporturile către Asia, unde țări precum India rafinează țițeiul rusesc și exportă produsele petroliere pe piața globală. În 2026, Uniunea Europeană a introdus interdicții stricte asupra importului de produse rafinate din petrol rusesc pentru a combate aceste practici.

Transferurile STS (ship-to-ship) complică trasabilitatea petrolului, permițând schimbarea vaselor, amestecarea loturilor și modificarea documentației comerciale. Aceste operațiuni sunt deseori desfășurate de „flota fantomă”, nave operate de companii opace, ceea ce face dificilă verificarea originii petrolului.

România estehub energetic vulnerabil

România găzduiește rafinării strategice precum Petromidia, Petrobrazi, Petrotel-Lukoil și Vega, care procesează țiței din diverse surse, inclusiv Kazahstan și Orientul Mijlociu. Totuși, toleranța față de operațiuni opace, precum transferurile navă-la-navă, expune țara la riscuri economice și de securitate. În contextul războiului din Ucraina, transparența și controalele stricte devin imperativ.

Invazia Rusiei în Ucraina a redefinit piața globală a petrolului

Exporturile europene din Rusia au fost înlocuite cu surse alternative din Norvegia, SUA, Kazahstan și Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, redistribuirea dependențelor energetice nu elimină riscurile. Conductele, terminalele și rafinăriile rămân puncte sensibile într-o economie globală în transformare, unde energia continuă să fie o monedă geopolitică crucială.

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