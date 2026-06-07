Ploile torențiale din ultimele ore au umflat periculos râurile din Prahova și au obligat autoritățile să intervină de urgență pentru a preveni un dezastru. S-a luat decizia evacuării controlate a apei din barajele de acumulare Măneciu și Paltinu. Măsura este critică pentru a evita ca viiturile să spargă digurile și să lase sub ape localitățile din aval.

În localitatea Slon s-a produs o alunecare de teren care a afectat drumul comunal. În prezent, circulația rutieră este întreruptă, iar accesul către cele aproximativ 80 de locuințe din zonă se poate realiza doar pietonal.

Aproape 40 de localităţi din 12 judeţe au fost afectate de fenomenele meteorologice din ultimele 24 de ore. Conform IGSU, 26 de locuinţe şi 150 de curţi au fost inundate, 14 arbori au căzut pe carosabil, iar circulaţia a fost afectată pe 3 drumuri naţionale şi pe 2 drumuri judeţene. De asemenea, 80 de locuinţe din judeţul Prahova sunt izolate, din cauza unei alunecări de teren.

Vremea extremă a măturat România. Au fost ploi, vijelii devastatoare și inundații, sâmbătă, 6 iunie 2026, în țară.

O furtună de câteva minute a făcut ravagii, sâmbătă, 6 iunie 2026, în Pantelimon, județul Ilfov, unde a plouat în ultimele zile cât pentru 2 luni. Alerta de cod portocaliu a adus fenomene meteo extreme în mai multe localități din Ilfov. Voluntari, Pantelimon, Ștefăneștii de Jos și Dobroești au fost lovite de o vijelie puternică, însoțită de grindină și descărcări electrice.



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