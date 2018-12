30.000 de suporteri au sărbătorit venirea Crăciunului pe stadion. S-a întâmplat la Union Berlin

Peste 30.000 de suporteri au oferit momente magice pe stadionul 'An der Alten Forsterei'.

Tradiția colindelor de Crăciun pe stadionul celor de la Union Berlin a pornit încă din 2003, când doar o mână de fani ai echipei au decis ad-hoc să meargă pe stadion să cânte colinde.

„Wir gehen nicht zu fussball. Wir gehen zu Union.”

(We aren’t going to football. We go to Union!)

