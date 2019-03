Adrian Mutu, inclus de FRF pe lista starurilor EURO 2020 la București. ”Este o mare presiune”

Adrian Mutu, în prezent antrenor la echipa de tineret a clubului Al-Wahda (Emiratele Arabe Unite), le ține pumnii strânși tricolorilor: ”Este o mare presiune pentru că va trebui să ne ridicăm la nivelul acestei competiţii. Trebuie să fim foarte organizaţi şi să facem totul ca la carte. Sper din tot sufletul ca naţionala României să aibă posibilitatea de a lupta pentru trofeul EURO 2020. Ar fi fost fantastic să am şi eu ocazia să joc la un Campionat European în ţară. Sper ca actuala generaţie să poată juca în România şi să aibă rezultate foarte bune. Îmi plac mai mulţi jucători din actuala generaţie, Mitriţă, Stanciu, Bancu, Puşcaş, Chipciu… Dar cel mai important e ca toţi băieţii să se concentreze, să dea sută la sută pentru că ar fi un moment unic pentru ei această calificare”.

„Sper să aibă ocazia de a onora tricoul echipei naţionale şi de a ne reprezenta la Campionatul European. România ar arăta mult mai bine dacă ar reuşi calificarea. Eu cred că un Campionat European este mult mai puternic decât Cupa Mondială, pentru că echipele sunt mult mai bune. Le urez multă baftă băieţilor şi sper să se califice la turneul final”, a adăugat fostul căpitan al naţionalei României, citat de Agerpres.

Adrian Mutu nu crede că Alexandru Mitriţă şi Nicolae Stanciu au greşit atunci când s-au transferat în campionatul Statelor Unite ale Americii, respectiv în Arabia Saudită.

„Mitriţă şi Stanciu nu au renunţat prea repede la fotbalul european. Au plecat în două campionate foarte puternice, peste cel din România. Iar dacă vorbim despre nivelul financiar, eu consider că nu e nimic rău că ei îşi pun viaţa la punct. Au plecat la echipe mari, chiar dacă acele campionate nu sunt aşa de populare pentru noi. Avem jucători care îl pot înlocui pe Chiricheş, dar el rămâne unul dintre jucătorii de bază ai primei reprezentative. Îmi pare rău pentru el că s-a accidentat, mai ales că în ultimul timp a tot fost indisponibil. Sper să treacă rapid peste aceste lucruri şi să aibă constanţă în evoluţii”, a mai precizat Mutu.

”La Dinamo trebuie luat de la zero”

În ceea ce o priveşte pe fosta sa echipă Dinamo Bucureşti, Mutu a menţionat că aceasta nu merită să joace în play-out-ul Ligii I: „Nu prea am urmărit meciurile echipei Dinamo. Dar sper ca Mircea Rednic să facă o treabă bună pentru că Dinamo nu merită să fie acolo unde este acum. E al doilea an la rând în play-out şi ar fi un semn de întrebare, e clar că sunt multe lucruri de făcut care trebuie luate de la zero. Sper ca Mircea Rednic să folosească acest play-out şi să construiască o echipă pentru sezonul următor”.

Tehnicianul echipei de tineret a clubului Al-Wahda speră ca în viitor să antreneze o formaţie cu pretenţii. „În ultimele 17 meciuri am 12 victorii, sunt pe locul 2 în clasament, la un punct de primul loc. Cred că totul merge bine. Mă gândesc ca pe viitor să antrenez o echipă cu un proiect serios. Dacă va fi o echipă din România, de ce nu? Îmi doresc foarte mult ca fotbalul de la noi să se ridice cât mai mult”, a afirmat Mutu, inclus alături de Lucian Sânmărtean, pe lista starurilor Euro 2020 la București.

Tragerea la sorţi a grupelor EURO 2020 va avea loc la Bucureşti, pe 30 noiembrie.

Tricolorii încep cea mai importantă campanie de calificare. Cosmin Contra: ”Ne dorim foarte mult să jucăm în faţa propriilor suporteri la EURO 2020”.

Suedia – România, preliminariile Euro 2020 (23 martie, ora 19:00). Contra a anunțat lotul. Fără Vlad Chiricheș, accidentat.

