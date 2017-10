Alegerile de la Federația Română de Tenis. MTS, somat să nu accepte cluburile de apartament.



În baza unei hotărâri definitive și irevocabile a Tribunalului București, la alegeri de la FR Tenis pot participa 53 de cluburi, și nu 362, câte vrea să convoace George Cosac, actualul președinte, și echipa lui.

Un raport al unei comisii din cadrul MTS, evaluare aprobată de ministrul Marius Alexandru Dunca, arată că drept de vot dețin doar 54 de cluburi (între timp, unul a fost radiat). Diferența până la 362 ar reprezenta așa-numitele ”cluburi de apartament”, entități fictive, controlate de către cei care organizează alegerile, adică de către cei aflați la putere.

Rivalii lui Cosac la alegeri (principalul adversar este Marius Vecerdea, finul președintelui Klaus Iohannis și președintele Asociației CSTC Pamira Sibiu) atrag atenția că încălcarea unei sentințe judecătorești definitive și irevocabile atrage răspunderea penală. Apoi, în caz că MTS va valida rezultatul alegerilor, va urma chemarea în judecată a ministerului și chiar a ministrului Dunca.





Alegerile sunt programate pe 2 noiembrie și găsesc federația de specialitate în debandadă. Antrenorul nejucător Andrei Pavel și-a anunțat plecarea de la echipa de Cupa Davis, după jocul cu Israel, 27-29 octombrie.

Ministerul Tineretului și Sportului a fost atenționat de către Vecerdea să nu încalce legea și să fie vigilent, pentru ca statutul și regulamentele să fie respectate la FR Tenis, o instituție importantă în sportul românesc, în condițiile în care România dă cea mai valoroasă jucătoare a lumii: Simona Halep.

”Domnule ministru Marius Dunca,

Va rugam respectuos sa luati nota de urgenta de Cererea atasata pe care o vom inregistra maine, 24 Octombrie 2017 la Registratura MTS, impreuna cu documentele anexate.

Va rugam sa luati in considerare aceasta urgentare, aparuta independent de vointa noastra a semnatarilor acestei cereri, ca urmare a faptului ca persoane iresponsabile din domeniul unui sport atat de important la acest moment pentru Romania, din cadrul Federatiei Romane de Tenis, au decis sa actioneze nu doar impotriva legii dar chiar si impotriva unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile a Tribunalului Bucuresti. Aceasta situatie deosebit de grava la adresa statutului de drept, a aparut in urma anuntului pe site-ul oficial al FRT, in ziua de Vineri, 20 Octombrie 2017, prin care se precizeaza ca la Adunarea Generala Ordinara si de Alegeri a FRT din data de 2 Noiembrie 2017 au fost convocate cu drept de vot un numar de 362 de structuri sportive, desi exista o hotarare judecatoreasca a Tribunalului Bucuresti devenita definitiva si irevocabila in care este motivat foarte concludent faptul ca exista doar 53 de membri asociati si afiliati la FRT cu drept de vot, si deasemenea exista raportul Comisiei MTS infiintate in baza Ordinelor 330 si 348 din Aprilie 2017 care precizeaza ca exista doar 54 de membri cu drept de vot.

Va rog sa luati in considerare in regim de urgenta solicitarea noastra si sa acceptati primirea in audienta si eliberarea raportului mentionat”.