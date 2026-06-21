Diagnosticat cu diabet de tip 1 la vârsta de 4 ani

Puțini sunt cei care știu că tenismenul german a fost diagnosticat cu diabet de tip 1 încă de la vârsta de patru ani, o condiție care îi transformă meciurile lungi de cinci seturi într-o adevărată ruletă rusească pentru organism, relatează Heute.

În cadrul unui interviu recent, Zverev a dezvăluit detalii uluitoare despre eforturile logistice și medicale din spatele succesului său, menționând un episod în care a fost forțat să consume o cantitate astronomică de carbohidrați pentru a-și salva viața pe teren.

„Bomba de zahăr” care a prevenit o tragedie pe zgură

În timpul unui meci de maraton, consumul energetic al unui sportiv de performanță atinge cote alarmante, iar pentru un diabetic, riscul de hipoglicemie (scăderea critică a zahărului din sânge) este uriaș. Zverev a povestit că, pentru a rămâne conștient și capabil să joace, a fost nevoit să ingereze o cantitate de carbohidrați care i-a șocat chiar și pe medici.

„A trebuit să iau o bombă de zahăr pe teren. Ca să înțelegeți proporțiile, cantitatea de carbohidrați pe care am consumat-o în acele ore ar fi echivalat cu aproximativ 35 de litri de Coca-Cola. Corpul meu pur și simplu ardea totul instantaneu din cauza adrenalinei și a efortului extrem”, a explicat Zverev.

Pentru o persoană obișnuită, o asemenea cantitate de zahăr ar fi provocat un șoc metabolic sever, însă în cazul său, a fost exact doza necesară pentru a menține glicemia la un nivel de plutire.

Lupta cu birocrația pe terenul de tenis

Dincolo de monitorizarea constantă a nivelului de insulină, Zverev s-a izbit adesea de regulamentele rigide din tenis. În trecut, oficialii anumitor turnee i-au interzis să își verifice glicemia pe scaunul de odihnă sau să își facă injecțiile cu insulină la vedere, cerându-i să părăsească terenul și să folosească pauzele de toaletă.

Regula oficială prevede că jucătorii au dreptul la doar două pauze de toaletă pe meci.

Într-un meci de 5 seturi, Zverev poate avea nevoie să își administreze insulină sau să își verifice nivelul glicemiei de mult mai multe ori.

„Le-am spus că este absurd. Dacă nu îmi fac injecția, viața mea poate fi în pericol. Din fericire, în ultima perioadă s-au mai schimbat lucrurile și organizatorii au înțeles că nu este un avantaj sportiv, ci o necesitate medicală”, a adăugat jucătorul.

Alexander Zverev-primul diabetic din istorie campion de Grand Slam

După victoria entuziasmantă in set decisiv contra lui Flavio Cobolli la Roland Garros, Alexander Zverev a cucerit primul titlu de Grand Slam al carierei la vârsta de 29 ani.

Acesta reușește să cucerească primul sau titlu de o asemenea anvergură abia la a patra încercare după ce fusese bătut de Dominic Thiem US Open 2020, Carlos Alcaraz Roland Garros 2024 și Jannik Sinner Australian open 2025.

Însă puțini știu că adevăratul meci pe care Sacha îl dispută de la vârsta de 4 ani este cel cu diabetul de tip 1, boala pe care Sacha a făcut o publică în 2022.

Diabetul este o boală metabolică care împiedică organismul să producă insulină, iar cei care suferă de această afecțiune, cum e cazul lui Zverev, trebuie șă-și injecteze insulină pe viață. Spre deosebire de diabetul de tip 2, acesta nu poate fi prevenit sau vindecat prin dietă.

„Nu mă duc la doctor, nu am mai fost de zece ani”

Chiar şi aşa, sportivul german nu s-a lăsat afectat de acest lucru, chiar dacă o mulţime de specialişti nu i-au dat vreo şansă să devină jucător profesionist de tenis. El şi-a urmat însă visul și nu a arătat niciodată pe teren că ar avea probleme.

„Nu mă duc la doctor, nu am mai fost de zece ani. Cred că diabetul este o boală individuală. Având în vedere stilul meu de viață, nu sunt multe lucruri pe care un medic mi le poate spune. În general, sunt un pic „alergic” la doctori. Pentru unii medici, diabetul este o afacere. De aceea, nu vor să te simți cât mai confortabil posibil. Asta mă enervează. Dar să revenim la întrebare: Nu sunt limitat. Cred că dacă te adaptezi bine, dacă ai diabet de la o vârstă fragedă, așa cum am avut eu, te descurci bine. Trebuie doar să-ți adaptezi corpul pentru a trăi cu el”, a spus Zverev, citat de We Love Tennis. (contributor Denis Răcă)

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