Diagnosticat cu diabet de tip 1 la vârsta de 4 ani

Puțini sunt cei care știu că tenismenul german a fost diagnosticat cu diabet de tip 1 încă de la vârsta de patru ani, o condiție care îi transformă meciurile lungi de cinci seturi într-o adevărată ruletă rusească pentru organism, relatează Heute.

În cadrul unui interviu recent, Zverev a dezvăluit detalii uluitoare despre eforturile logistice și medicale din spatele succesului său, menționând un episod în care a fost forțat să consume o cantitate astronomică de carbohidrați pentru a-și salva viața pe teren.

„Bomba de zahăr” care a prevenit o tragedie pe zgură

În timpul unui meci de maraton, consumul energetic al unui sportiv de performanță atinge cote alarmante, iar pentru un diabetic, riscul de hipoglicemie (scăderea critică a zahărului din sânge) este uriaș. Zverev a povestit că, pentru a rămâne conștient și capabil să joace, a fost nevoit să ingereze o cantitate de carbohidrați care i-a șocat chiar și pe medici.

„A trebuit să iau o bombă de zahăr pe teren. Ca să înțelegeți proporțiile, cantitatea de carbohidrați pe care am consumat-o în acele ore ar fi echivalat cu aproximativ 35 de litri de Coca-Cola. Corpul meu pur și simplu ardea totul instantaneu din cauza adrenalinei și a efortului extrem”, a explicat Zverev.

Pentru o persoană obișnuită, o asemenea cantitate de zahăr ar fi provocat un șoc metabolic sever, însă în cazul său, a fost exact doza necesară pentru a menține glicemia la un nivel de plutire.

Lupta cu birocrația pe terenul de tenis

Dincolo de monitorizarea constantă a nivelului de insulină, Zverev s-a izbit adesea de regulamentele rigide din tenis. În trecut, oficialii anumitor turnee i-au interzis să își verifice glicemia pe scaunul de odihnă sau să își facă injecțiile cu insulină la vedere, cerându-i să părăsească terenul și să folosească pauzele de toaletă.

Regula oficială prevede că jucătorii au dreptul la doar două pauze de toaletă pe meci.

Într-un meci de 5 seturi, Zverev poate avea nevoie să își administreze insulină sau să își verifice nivelul glicemiei de mult mai multe ori.

„Le-am spus că este absurd. Dacă nu îmi fac injecția, viața mea poate fi în pericol. Din fericire, în ultima perioadă s-au mai schimbat lucrurile și organizatorii au înțeles că nu este un avantaj sportiv, ci o necesitate medicală”, a adăugat jucătorul.

Alexander Zverev-primul diabetic din istorie campion de Grand Slam

După victoria entuziasmantă in set decisiv contra lui Flavio Cobolli la Roland Garros, Alexander Zverev a cucerit primul titlu de Grand Slam al carierei la vârsta de 29 ani.

Acesta reușește să cucerească primul sau titlu de o asemenea anvergură abia la a patra încercare după ce fusese bătut de Dominic Thiem US Open 2020, Carlos Alcaraz Roland Garros 2024 și Jannik Sinner Australian open 2025.

Însă puțini știu că adevăratul meci pe care Sacha îl dispută de la vârsta de 4 ani este cel cu diabetul de tip 1, boala pe care Sacha a făcut o publică în 2022.

Diabetul este o boală metabolică care împiedică organismul să producă insulină, iar cei care suferă de această afecțiune, cum e cazul lui Zverev, trebuie șă-și injecteze insulină pe viață. Spre deosebire de diabetul de tip 2, acesta nu poate fi prevenit sau vindecat prin dietă.

„Nu mă duc la doctor, nu am mai fost de zece ani”

Chiar şi aşa, sportivul german nu s-a lăsat afectat de acest lucru, chiar dacă o mulţime de specialişti nu i-au dat vreo şansă să devină jucător profesionist de tenis. El şi-a urmat însă visul și nu a arătat niciodată pe teren că ar avea probleme.

„Nu mă duc la doctor, nu am mai fost de zece ani. Cred că diabetul este o boală individuală. Având în vedere stilul meu de viață, nu sunt multe lucruri pe care un medic mi le poate spune. În general, sunt un pic „alergic” la doctori. Pentru unii medici, diabetul este o afacere. De aceea, nu vor să te simți cât mai confortabil posibil. Asta mă enervează. Dar să revenim la întrebare: Nu sunt limitat. Cred că dacă te adaptezi bine, dacă ai diabet de la o vârstă fragedă, așa cum am avut eu, te descurci bine. Trebuie doar să-ți adaptezi corpul pentru a trăi cu el”, a spus Zverev, citat de We Love Tennis. (contributor Denis Răcă)

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Azi, 21 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români și românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Libertateapentrufemei.ro
Azi, 21 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români și românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
LiveText
Politică 21 iun.
Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
Bolojan dezvăluie de ce l-a ales Nicușor Dan pe Adrian Veștea pentru funcția de premier: „Strict pentru asta”
Politică 21 iun.
Bolojan dezvăluie de ce l-a ales Nicușor Dan pe Adrian Veștea pentru funcția de premier: „Strict pentru asta”
Parteneri
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Adevarul.ro
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Un român este omul momentului la CM 2026! Îl antrenează pe portarul care a făcut minuni în Iran – Belgia
Fanatik.ro
Un român este omul momentului la CM 2026! Îl antrenează pe portarul care a făcut minuni în Iran – Belgia
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ilinca Vandici, în costum de baie la bordul unei ambarcațiuni. Apariția care i-a surprins pe internauți
Stiri Mondene 21 iun.
Ilinca Vandici, în costum de baie la bordul unei ambarcațiuni. Apariția care i-a surprins pe internauți
Andreea Marin și Violeta au atras privirile tuturor la un eveniment monden. Ce ținute au ales mama și fiica
Stiri Mondene 21 iun.
Andreea Marin și Violeta au atras privirile tuturor la un eveniment monden. Ce ținute au ales mama și fiica
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Ţepe pe piaţa maşinilor second-hand. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un autoturism
ObservatorNews.ro
Ţepe pe piaţa maşinilor second-hand. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un autoturism
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax.ro
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Boala de care suferă, de fapt, Cheloo. Afecțiunea nu poate fi vindecată. Detaliul incredibil care s-a aflat despre rapper după scandalul cu poliția👇
Redactia.ro
Boala de care suferă, de fapt, Cheloo. Afecțiunea nu poate fi vindecată. Detaliul incredibil care s-a aflat despre rapper după scandalul cu poliția👇
În timp ce mașina se prăbușea în râpa din Transfăgărășan, șoferița era... Vezi mai mult
KanalD.ro
În timp ce mașina se prăbușea în râpa din Transfăgărășan, șoferița era... Vezi mai mult

Politic

Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
LiveText
Politică 21 iun.
Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu membrii guvernului. Nume supriză pe listă / PSD forțează un vot fulger pentru investitură
Politică 21 iun.
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu membrii guvernului. Nume supriză pe listă / PSD forțează un vot fulger pentru investitură
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Sorin Căliniuc, bătaie ca în filmele cu Van Damme la PFC 1. De ce a picat lupta cu colosul de 140 kg: „Îl aștept pe MM Stoica”
Fanatik.ro
Sorin Căliniuc, bătaie ca în filmele cu Van Damme la PFC 1. De ce a picat lupta cu colosul de 140 kg: „Îl aștept pe MM Stoica”
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina