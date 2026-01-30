Meciul a fost unul intens, Alcaraz reușind să își adjudece primele două seturi, însă Zverev a revenit spectaculos, câștigând următoarele două seturi în urma unor tie-break-uri decisive.

În finalul celui de-al treilea set, tensiunile au atins cote maxime, când Carlos Alcaraz a cerut intervenția medicului din cauza unor probleme la coapsă, pe care Zverev le-a considerat doar crampe. Germanul a reacționat vehement pe teren, acuzându-l pe adversar de trișat.

Carlos Alcaraz is struggling with what looks like cramp in the third set 🥵 pic.twitter.com/aTN3twByQ4 — TNT Sports (@tntsports) January 30, 2026

„Sunt crampe. E incredibil că poate fi tratat pentru crampe. Asta e o prostie. Mereu îi protejați pe acești doi tipi”, a strigat Alexander Zverev către supervizorul partidei.

Prin „cei doi tipi”, Zverev a făcut referire la Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, rememorând un episod din turul 3 al turneului, când italianul a beneficiat de o pauză medicală în timpul unui moment critic al meciului împotriva lui Spizziri.

Oficialii partidei l-au informat însă pe Zverev că regulamentul impune acordarea unui time-out medical, fiind imposibil de determinat gravitatea problemei fără intervenția unui medic.

În ciuda frustrării, germanul a reușit să își mențină concentrarea și să câștige setul al treilea, forțând astfel un al patrulea set, pe care l-a câștigat la rândul său. Partida a ajuns în set decisiv, unde Alcaraz a triumfat în cele din urmă.