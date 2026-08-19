Deși nu a participat la etapa din Suedia, Alexandra a luat startul în rundele desfășurate în Spania, Italia, Polonia și Cehia. Cel mai bun rezultat al său a venit la Barum, care a avut loc la finalul săptămânii trecute și care a fost ultima din calendarul Trofeului M-Sport Ford Fiesta Rally3.

În Cehia, sportiva care a împlinit 20 de ani luna trecută s-a clasat pe locul 6 în Trofeul Ford Fiesta Rally3 și pe poziția 31 în clasamentul general. De altfel, Alexandra a fost singura femeie din competiție și totodată unul dintre cei mai tineri piloți care au concurat în această divizie.

„Sunt mulțumită de primul meu sezon în Campionatul European. A fost o experiență uriașă pentru mine și sunt convinsă că mă va ajuta foarte mult în viitor. Am venit aici în primul rând pentru a învăța, pentru a acumula kilometri și pentru a vedea cum este să concurezi la acest nivel”, a declarat Alexandra Teslovan.

Participarea în competiția continentală i-a oferit tinerei sportive posibilitatea de a parcurge probe mult mai lungi decât cele întâlnite în campionatul intern. O etapă din Campionatul European însumează aproape de două ori mai mulți kilometri de probă specială decât una din Campionatul Național de Raliuri.

„Diferența față de campionatul național este una importantă. Aici, o etapă are aproape dublul kilometrilor, iar timpul petrecut în mașină și varietatea probelor reprezintă un câștig enorm. Fiecare kilometru parcurs ne-a ajutat să progresăm și să înțelegem mai bine ce avem de îmbunătățit”, a adăugat sportiva.

Alexandra Teslovan formează echipaj cu copilotul Mihai Supuran, în vârstă de 24 de ani. Împreună, cei doi alcătuiesc unul dintre cele mai tinere echipaje din Campionatul European de Raliuri.

„A fost un sezon din care am avut foarte multe de învățat. Am întâlnit probe dificile și condiții diferite de la o etapă la alta, iar toate aceste lucruri ne-au ajutat să creștem ca echipaj. Rezultatul din Cehia a fost cel mai bun al nostru și ne-a arătat că suntem pe drumul cel bun”, a mai spus Alexandra.

Bucureșteanca și-a făcut debutul în raliuri în 2024, iar în sezonul următor a devenit campioană în Cupa Peugeot 208 R2 din Campionatul Național de Raliuri. Anul acesta, Alexandra a făcut pasul către competiția europeană.

Talentul său a fost remarcat și la nivel internațional, tânăra fiind selectată în programul Beyond Rally Womens Driver, inițiativă susținută de Campionatul Mondial de Raliuri. Alexandra este fiica lui Adrian Teslovan, unul dintre piloții reprezentativi ai campionatului național, cu o experiență de peste 20 de ani în motorsport.

Dacă la nivel european parcursul din acest sezon s-a oprit, Alexandra va continua pe plan național, acolo unde va concura la Trofeul Profi Timișoara la Super Rally (28-29 august) și la Raliul Iașiului (4-6 septembrie).