Fostul jucător al Universității Craiova a contribuit cu un assist la golul de 2-0, marcat de finlandezul Alexander Ring, în minutul 45. NYC a deschis scorul în minutul 13, prin ghanezul Ebenzeer Ofori.

The Ringleader at the double from Mitri’s pass… #ForTheCity pic.twitter.com/ivBOfn7I8o — New York City FC (@NYCFC) March 2, 2019

Gazdele, la care a jucat și portughezul Nani, au revenit în partea secundă și au egalat grație reușitelor lui Chris Mueller (59) și Tesho Akindele (75).

Mitri a fost foarte activ.

41. Mitri & Chanot go close off the corner… #NYCFC ? 0-1 ? pic.twitter.com/kbTIpMs0gJ — New York City FC (@NYCFC) March 2, 2019

Americanii au fost impresionați de pasele tricolorului.

Ooooh Mitriță almost unlocks a third goal for #NYCFC… pic.twitter.com/XzJ3KF33OY — New York City FC (@NYCFC) March 2, 2019

Alexandru Mitriță, transferat luna trecută la New York City, i-a uimit pe americani cu tatuajele de pe corp.

