Meciul a fost foarte intens, ceva special pentru un spectacol All Star. Iar finalul a arătat o bucurie de nedescris pentru echipa în albastru.

Pentru a omagia mai bine memoria lui Kobe Bryant, NBA a procedat la mai multe modificări, în principal formatul acestui meci, dar formula, deşi alambicată, a adus succesul acestei ediţii a evenimentului.

După primele două sferturi, primul adjudecat de Team LeBron James (53-41), iar celălalt de Team Giannis (51-30), meciul şi-a schimbat desfăşurarea, jucătorii dedicându-se total atacului şi spectacolului. Cel de-al treilea sfert s-a terminat la egalitate, 41-41, iar ultima parte a adus capace, depăşiri în forţă, faulturi, contestaţii pasionate faţă de deciziile arbitrilor, niciuna dintre cele două selecţionate nedorind să cedeze.

Miza a fost victoria, dar şi omagiul adus lui Kobe Bryant, precum şi suma de 300.000 de dolari oferită de NBA unei asociaţii caritabile aleasă de echipa învingătoare.

BEST ALL STAR GAME EVER ⭐️



Team LeBron 157 – 155 Team Giannis



Kobe would be proud ✊#NBAAllStar pic.twitter.com/IBROeIdp4r — Playmaker (@BallTalk24) February 17, 2020

Anthony Davis wins the #NBAAllStar Game from the free throw line! pic.twitter.com/kiH45F4WqW — SportsCenter (@SportsCenter) February 17, 2020

Toţi jucătorii echipei lui LeBron James au purtat numărul 2, cel al Giannei Bryant, care practica acelaşi sport ca tatăl ei, în timp ce echipa condusă de Giannis Antetokounmpo a folosit numărul 24, cel purtat de Bryant în ultimele zece sezoane din carieră.

Kawhi Leonard, de la învingători, a primit primul trofeu ”Kobe Bryant” pentru MVP-ul All Star Game 20, după ce a marcat 30 de puncte, inclusiv 8 aruncări de trei puncte.

Board Man wins the first-ever Kobe Bryant All-Star MVP Award ?#NBAAllStar pic.twitter.com/Xo7EvLfZET — ESPN (@espn) February 17, 2020

Kawhi Leonard wins the first-ever Kobe Bryant All-Star MVP Award ? #NBAAllStar pic.twitter.com/pUPslFoms1 — SportsCenter (@SportsCenter) February 17, 2020

All Star Game MVP award, trofeul care recompensează în fiecare an cel mai bun jucător al evenimentului All Star Game din NBA, se va numi Kobe Bryant Award în onorea fostului mare jucător al echipei Los Angeles Lakers, decedat pe 26 ianuarie într-un accident de elicopter.

James și Chris Paul au marcat fiecare câte 23 de puncte, iar Davis a terminat cu 20. Giannis Antetokounmpo și-a condus echipa, marcând 25 de puncte, Kemba Walker a semnat 23 de puncte, Joel Embiid – 22, Rudy Gobert – 21.

Derrick Jones Jr, jucătorul echipei Miami Heat, a câştigat, sâmbătă, concursul de slam dunk-uri din cadrul weekend-ului All Star Game din NBA, întrecându-l în finală pe Aaron Gordon (Orlando Magic), după o luptă strânsă.



Concursul de aruncări de trei puncte a fost câştigat de Buddy Hield (Sacramento Kings), purtătorul numărului 24, ca cel purtat de starul Kobe Bryant, decedat în urmă cu trei săptămâni într-un accident de elicopter, care s-a impus în faţa lui Devin Booker (Phoenix Suns)



