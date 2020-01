De Daria Maria Diaconu,

În finală, Ana-Maria Brânză, actualmente Popescu, a fost învinsă de poloneza Aleksandra Zamachowska.

Ana-Maria Brânză a scris, pe contul său de Facebook, despre experiențele pe care le-a trăit în Havana.

„”Fă cât de bine poți azi”… acesta a fost gândul cu care am plecat de dimineață spre sala de competiție! și cu speranța că voi face ca (poate) ultima experiență în Cuba să fie una memorabilă!

Ce-i drept, de când am plecat de acasă și până în ziua concursului am tot primit diverse semnale… încă de la aeroport, bagajele noastre (care deja rataseră zborul după cantonamentul din Polonia) se încăpățânau să apară pe bandă; apoi, hotelul la care ați facut rezervare nu are camere disponibile și vă mutăm în altă locație; a doua zi autocarul n-a mai făcut escală să ne culeagă din drum pentru antrenament; când am ajuns la sală, stai că mi-am uitat mânușa acasă (mulțumesc, Alex și Greti ?); azi de dimineață: – E mai bine luăm taxiul ca să fim siguri… siguri că ajungem prea devreme și găsim sala închisă ? (și lista rămâne deschisă până luni seară)

*uitându-mă puțin la rândurile de mai sus, simplul fapt că am ajuns (echipată corespunzător) pe planșă reprezintă o performanță notabilă ?”, a povestit sportiva.

Ana-Maria Brânză a explicat cum a reușit să se moboilizeze și să căștige medalia de argint la concursul din Cuba.

„Partea bună este că după ce am primit acordul arbitrului și mi-am pus masca pe față, m-am simțit din nou stăpână pe situație și pregătită pentru tot ce avea această zi să îmi ofere ?

Tușă cu tușă, asalt după asalt… am construit, am punctat, m-am bucurat, am greșit, m-am supărat, am luat-o de la capăt și tot așa până în finală!

Mai aveam un singur pas până la aur, dar nu și soluții! Oricât a încercat domnul Popa să întoarcă scrima pe toate părțile și indiferent cât au țipat fetele din tribună, uneori chiar trebui să accepți că adversarul este mai bun! Te înclini, îl feliciți și te mulțumești că tot ce ai putut să faci mai bine astăzi a fost medalia de argint ?

Cuba a fost darnică și de această data cu mine și sunt recunoscătoare ? dar asta nu înseamnă ca n-am putea să ne facem și mâine o bucurie în proba pe echipe”, a scris spadasina în mediul online.

