La doar câteva zile după Crăciun, Ana Maria Popescu, soțul său și mama ei au luat parte la spectacolul „Preșul”, care se joacă la Teatrul Național din București. La sfârșit, spadasina a avut parte de o mare surpriză. În timp ce îi aplauda pe actorii de pe scenă, Monica Davidescu, în aplauzele tuturor, a invitat-o pe scenă și i-a mulțumit pentru toată cariera impresionantă pe care o are.

„Vreau să o invit în scenă și să o primim cu aplauze la scenă deschisă pe cea care cu devotament a legat sportul numit scrimă de numele României”, a spus Monica Davidescu. Emoționată, sportiva s-a îndreptat către scenă în aplauzele tuturor.

Întregul moment a fost surprins într-un video realizat de Florin Ghioca și postat pe pagina oficială de Facebook a Teatrului Național. Tot acolo a fost postat și un mesaj de mulțumire pentru Ana Maria Popescu, pentru întreaga ei carieră.

„Ana Maria a primit un tablou realizat de artista Norica Vesca-Popescu și a mulțumit cu multe emoții celor prezenți, mărturisind că este din nou pe o scenă după multă vreme, mai exact pentru prima dată după ce a recitat o poezie în clasa a IV-a pentru Moș Crăciun!

Mulțumim, Ana Maria, pentru tot ce ai făcut de-a lungul timpului, pentru zilele și serile în care ne-am mândrit cu succesele tale, am avut emoții la fiecare asalt și am suferit alături de tine la fiecare înfrângere. Noroc că acestea din urmă nu au fost multe. Pentru că ai fost prezentă deseori în sălile noastre, discret, de data aceasta, la retragerea ta din activitate am hotărât să facem acest mic gest de mulțumire, o reverență pe care o datorăm fiecărui mare sportiv”, se arată în postarea de pe internet.

Ana Maria Popescu s-a simțit onorată și a declarat după eveniment, pe Facebook, că „eram atât de emoționată, încât iar îmi tremura o lacrimă în colțul ochiului… Bine că aveam ochelarii și masca de protecție! Nu știu cum am reușit să rostesc vreo două bâlbe”.

„E momentul să încep o altă viață”

Spadasina Ana Maria Popescu și-a anunțat retragerea la începutul lunii decembrie 2021. „Se pare că se încheie, a fost ultima competiţie pentru mine, nu simt să merg mai departe. Acest moment a venit, e momentul să încep o altă viaţă, totul doare prea tare, e momentul să plec”, a spus Ana Maria Popescu pe Facebook. „Termin cu podium, anul ăsta a fost de argint. Vă mulţumesc tuturor pentru sprijin. Vă mulţumesc şi vă iubesc. S-a încheiat un capitol din viaţă, mă duc să termin de plâns”, a spus Ana Maria Popescu.

Succesul Ana Mariei Popescu

Ana Maria Popescu are trei medalii olimpice, dintre care una de aur cucerită cu echipa la JO 2016 și două de argint, la individual, la JO 2008 și la JO 2020. De asemenea, spadasina de 37 de ani mai deține 6 medalii mondiale şi 11 europene, plus cele 37 de Cupe Mondiale câştigate, fiind cea mai titrată scrimeră din România. Ana Maria Brânză a fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021.



