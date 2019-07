Luni, 15 iulie 2019, 08:25

„A fost o reacție copilărească. Greșeala mea e că reacționez la impuls. A fost o discuție despre două transferuri nereușite. M-am enervat foarte tare și m-am aprins. Dan niciodată nu ar da într-o femeie, de asta nu a ripostat.

Astea sunt niște prejudecăți și niște prostii. Nu se aștepta să am o asemenea reacție. E greșeala mea, mi-o asum. Nu trebuia să fac asta, indiferent de câți nervi aș fi avut. Am de lucrat la asta.

Nu știu de ce s-a înverșunat toată lumea. Toată lumea, în loc să vorbească despre Halep, vorbea despre mine. A fost o prostie. Simona scrisese istorie pentru România! Nu este o mândrie pentru mine sau pentru noi ca popor că am rivalizat cu așa ceva”, a declarat Anamaria Prodan la GSP Live.

„Au fost discuții clare despre transferuri. Dan nu mi-a vorbit urât. Când s-a întâmplat asta, erau mulți oameni acolo. Mi-am cerut scuze în secunda doi. I-am zis că nu știu ce s-a întâmplat.

Nu e primul conflict pe care îl am cu un bărbat. Îmi doresc atât de mult ca Dan să aibă succes, încât am avut ieșirea asta. A fost un moment de deznădejde. Sunt în continuare managerul lui. V-ați gândit vreodată că un astfel de episod ar putea umbri relația noastră, cât am construit noi doi împreună?”, a mai adăugat impresara.

Citește și

Viorica Dăncilă intervine în scandalul pontonului lui Ivan Patzaichin, înlăturat de pe Dâmbovița. Fostul campion făcuse apel pentru „accesul gratuit al bucureștenilor la luciul apei”

Citeşte şi: