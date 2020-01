De Andrei Crăițoiu,

Viața de familie și problemele legate de fotbal au făcut-o pe Anamaria Prodan să renunțe la ultimul show TV pe care-l prezenta. Ea a avut timp de două sezoane contract cu Pro TV pentru emisiunea concurs „Gospodar fără pereche”, dar în luna octombrie a anului trecut a cerut rezilierea angajamentului. „Chiar nu mai puteam să fac față”, explica Ana.

Anamaria și Laurențiu, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din România

Ana n-a stat prea mult pe bară. În ultimele luni, impresarul a primit oferte tentante pentru realizarea unui nou reality show despre viața familiei sale. A discutat cu cei de la Kanal D, dar oferta celor de la Antena Stars a fost mult mai bună din punct de vedere financiar.

S-a întors la Antene după 8 ani

Surse autorizate au dezvăluit că în conturile acestora urmează să intre aproximativ 150.000 de euro pe sezon! O sumă record pentru media din România. Aceasta este suma pe care o câștigă, de exemplu, într-un an, un fotbalist de top din Liga 1 din România.

„După 8 ani m-am întors acasă! Aici m-am simțit mereu cel mai bine, iar propunerea realizării unui nou sezon din reality mi s-a părut foarte tare. De când am renunțat la vechiul show, cred că în fiecare zi eram întrebată când o să revină povestea familiei mele pe micile ecrane. Am revenit mai tari ca niciodată și o să avem ce să transmitem celor care se vor uita la noi! Am început filmările, umblu peste tot cu echipa de filmare, iar în februarie ne pregătim de lansare”, spune Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Libertatea.

„Vom face audiențe fabuloase”

„O să fie imagini fabuloase, mai ales că toată familia mea e răspândită peste tot în glob. Reghe e în Dubai, Sarah e în America, Rebeca studiază la Milano, iar eu sunt mereu prin București, Las Vegas sau Dubai! Laurențiu jr. și Luca sunt și ei în Emiratele Arabe Unite cu soțul meu. Lumea care se întâlnește cu mine în următoarea perioadă să știe că e filmată pentru că nu ascund nimic! Doar discuțiile confidențiale atunci când vine vorba de transferurile din fotbal n-o să fie văzute la televizor. O să-mi cunoașteți familia și veți afla totul despre mine! Sunt sigură că din februarie vom avea audiențe fabuloase”, mai spune impresarul pentru Libertatea.

„Prețul succesului” o să fie cel de-al șaptelea sezon al reality-ului familiei Reghecampf după „Aventura americană”, „Dragoste în prelungiri”, „La plăcinte înainte”, „Afaceri de familie”, „Relații internaționale” și „Facinați de România”, toate transmise de posturile deținute de Antena Group.

Îngheață în hotel

Dinamo efectuează stagiul de pregătire din această iarnă în Spania, la Benahavis. „Câinii” s-au izbit de o problemă neașteptată la hotelul unde sunt cazați. Gazeta Sporturilor a aflat că jucătorii lui Dinamo s-au plâns că e mult prea frig în camere, aceștia solicitându-le celor din staff-ul hotelului să mărească intensitatea căldurii. Dinamoviștii au un program încărcat în Spania, iar Dusan Uhrin nu le va îngădui prea mult timp de respiro fotbaliștilor săi.

Debut cu înfrângere

Naționala de polo a României a început cu stângul Campionatul European care se desfășoara la Budapesta, în „Danube Arena”. „Tricolorii” au jucat împotriva Olandei, în grupa C, teoretic adversarul cel mai la îndemână. Când era 8-6 și 8 minute de joc a urmat dezastrul. Înfrângere cu 8-9 și șansele de a ajunge în „optimi” scad considerabil. România mai are de jucat cu Serbia, campioana olimpică și europeană, joi, ora 14:00, apoi cu Rusia, locul 7 la ultimul European, sâmbătă, ora 12:30.

