Andy Murray, fost numărul 1 mondial şi de trei ori câştigător al unui turneu de Mare Şlem, a fost învestit cu titlul de cavaler în anul 2016, după ce a obținut a doua victorie la Wimbledon și a doua medalie de aur la Jocurile Olimpice, potrivit BBC.

Acum doi ani, el a devenit cel mai tânăr cavaler din istoria Marii Britanii. Tenismanul le-a cerut atunci celor de la Wimbledon să continuă să-i folosească numele și nu apelativul „Sir Andy”, cum este obiceiul.

În cadrul unei ceremonii de la Palatul Buckingham, Andy Murray a fost învestit cavaler de către Prințul Charles.

Sir Andy Murray receives his Knighthood from The Prince of Wales at today's #Investiture Ceremony at Buckingham Palace ? pic.twitter.com/TJvnbnpVNU

— The Royal Family (@RoyalFamily) 16 mai 2019