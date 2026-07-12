Anglia a revenit și a câștigat în prelungiri

Norvegia a deschis scorul în minutul 36, prin Andreas Schjelderup, iar pentru Anglia, Jude Bellingham a egalat în prelungirile primei reprize. După o repriza secundă fără goluri, meciul a intrat în prelungiri. Tot Bellingham a fost omul decisiv. În minutul 93 a profitat de o greșeală a portarului Ørjan Nyland și a înscris golul care a trimis Anglia în semifinale. Norvegia a pierdut cu 2-1, iar Erling Haaland nu a reușit să marcheze și a fost schimbat în prelungiri. Pentru Bellingham este a doua dublă consecutivă în fazele eliminatorii, după cele două goluri înscrise în optimi împotriva Mexicului.

Anglia ajunge astfel pentru a patra oară în istorie în semifinalele Campionatului Mondial, după edițiile din 1966, când a cucerit trofeul, 1990 și 2018.

Argentina a câștigat meciul în ultimele minute

Și Argentina a avut nevoie de 120 de minute pentru a trece de Elveția. Alexis Mac Allister a deschis scorul încă din minutul 10, după un corner executat de Lionel Messi. Elvețienii au revenit însă în joc și au egalat în minutul 67, prin Dan Ndoye.

După eliminarea lui Breel Embolo, Elveția a rămas în zece oameni, însă a rezistat până în prelungiri. Acolo, Julián Álvarez a făcut 2-1 în minutul 112, iar Lautaro Martínez a închis tabela în ultimele secunde, stabilind scorul final, 3-1.

Lionel Messi nu a reușit să înscrie, astfel că seria sa de nouă meciuri consecutive în care a marcat la Campionatul Mondial s-a încheiat. Căpitanul Argentinei a avut însă contribuția decisivă la primul gol, din cornerul executat pentru Mac Allister.

Campioana mondială s-a calificat astfel pentru a doua ediție consecutivă în semifinalele competiției și rămâne în cursa pentru apărarea trofeului câștigat în 2022.

Când se joacă Anglia – Argentina

Semifinala dintre Anglia și Argentina este programată miercuri, 15 iulie, de la ora 22.00, ora României, pe Atlanta Stadium.

Învingătoarea va juca finala Campionatului Mondial împotriva echipei care se va impune în prima semifinală, Franța – Spania.

Meciul readuce față în față două dintre cele mai mari rivale din istoria Campionatului Mondial. Anglia și Argentina s-au întâlnit de cinci ori până acum la turneul final, în 1962, 1966, 1986, 1998 și 2002.