Antrenorul Leo Grozavu, la cuțite cu fanii Petrolului

Atmosferă irespirabilă la Ploiești. 'Demisia, demisia!', se strigă din tribune din primul minut. Din lot nu mai fac parte, pe o perioadă nedeterminată, Mirel Bolboașă, Paul Antoche și Sergiu Arnăutu. S-a vehiculat faptul că ei ar fi fost prinși pariind, dar fotbaliștii au negat vehement versiunea.

Sergiu Arnăutu, două goluri în acest sezon, golgheterul echipei în L3:

„Față de zvonurile apărute cu aceste jocuri de pariuri, ce să vă spun? Numele noastre se leagă de aceste zvonuri nefondate și total fără acoperire. Vă dau cuvântul meu de onoare că, în cadrul clubului, nu a fost vorba despre așa ceva, niciodată! Persoanele care aruncă cu astfel de acuzații vor trebui să le probeze în instanță, deoarece deja s-a ajuns prea departe! Avem și noi familii… Avem prieteni… Oare, ce-au ajuns să creadă despre noi? Nu se poate ca noi să fim târâți într-un astfel de scandal, absolut gratuit! Plus de asta, în meciurile de care se vorbește, Mirel Bolboașă nici nu a jucat. El nu a jucat niciun minut de la începerea campionatului, de fapt. O știe toată lumea. Paul Antoche a jucat doar la Cluj. Eu, cu U, am intrat la 0-3, iar scorul final îl știți foarte bine. Cu FC Argeș, nu am evoluat niciunul dintre noi. În afară de meciul de la Metaloglobus, în care s-a pierdut și cu mine pe teren, în restul partidelor, atunci când am jucat, echipa noastră a învins. Așa că, pe viitor, oricine face afirmații de genul ăsta la adresa mea va trebui să-și asume și să și probeze în instanță! Accept, cu plecăciune, să fiu criticat pentru evoluțiile mele de pe gazon, dar niciodată ca numele meu să fie terfelit cu astfel de acuzații inexplicabile'!

Mirel Bolboașă pentru aceeași sursă: 'Eu nu am jucat, iar Paul Antoche doar 90 minute Vorbim pe fapte concrete. Iar Sergiu Arnăutu, atunci când a jucat, echipa a câștigat. El nu a fost pe teren decât în ultimele 20 minute la Cluj, cu U, și deloc la Pitești. Faptele spun adevărul! Numai un om bolnav la cap, lipsit de toate cele sfinte, ar putea spune ce vrea! Așa, pot scoate și eu zvonuri, ce ziceți? Dar, aș fi nesimțit dacă aș minți! Mai bine-zis, aș acuza fără probe. Chiar nu vreau să intru în asemenea jocuri ale unora. M-aș cobori prea mult. Luați, vă rog, faptele! Cine a jucat, cât și ce. Că eu nu am jucat deloc, repet, Paul, foarte puțin, iar singurul care a jucat a câștigat echipa cu el pe teren!'.

Paul Antoche: 'Nu se poate pune problema de așa ceva. În primul rând, Mirel Bolboașă nici nu a jucat. Eu am jucat doar într-un singur meci, cel de la Cluj. În meciurile în care a jucat Sergiu Arnăutu, știți și dumneavoastră că s-a câștigat, mai puțin la Metaloglobus. Părerea mea este că aceste chestii sunt niște idioțenii. Unele scoase aiurea de niște oameni care duc un război – nu știu cu cine – în care noi am căzut de fraieri! Degeaba! Noi suntem aici cu sufletul deschis pentru echipa asta și am făcut ceva pentru Petrolul Ploiești. Nu suntem nebuni să ne tăiem craca de sub picioare! Știm foarte bine ce oportunitate avem. Adevărul va ieși la iveală, cu siguranță. Vă spun că suntem curați o mie la sută, nu sută la sută! Pot să jur la altar că nu este vorba despre pariuri și alte prostii de genul ăsta!'.

După 0-0 cu CS Mioveni, ultrașii Petrolului, care îi reproșează tehnicianului faptul că aruncă vina pe jucători și nu își asumă nimic, atât în vestiar, cât și la conferințele de presă sau la interviurile acordate televiziunilor, au mers la vestiare, peste Grozavu să-i ceară demisia.

Discuțiile au fost unele aprinse, 'principalul' neînduplecându-se la doleanțele fanilor. Într-un acces de furie, Grozavu a reacționat furibund la adresa lor: 'Sunteți niște sălbatici!'.

Deși i s-a cerut demisia de onoare, Grozavu refuză să plece de la Ploiești. El solicită salariul lui și al staff-ului până la vară, în jur de 60.000 de euro (45.000 pentru el, restul pentru ceilalți membri ai echipei sale)

În minutul 21 al partidei de pe stadionul Ilie Oană, Andrei Trașcu, în vârstă de 21 de ani, s-a duelat cu Marius Chindriș pentru o minge înaltă. Fotbalistul de la Mioveni a reușit să respingă balonul, dar adversarul său, l-a lovit cu capul în plină figură, involuntar. Trașcu s-a prăbușit pe gazon, iar arbitrul a observat imediat că este vorba de o accidentare serioasă și a solicitat de urgență intervenția echipei medicale. Înainte ca doctorii să ajungă la el, jucătorul a început să sângereze abundent.

Fotbalistul a reușit să ajungă pe picioarele sale la marginea terenului.