Moment incredibil la un meci feminin de fotbal din Spania. Înainte de partida Albacete – Rayo Vallecano, jucătoarele din formația oaspeților au solicitat să li se permită să țină un moment de reculegere în memoria unei rude a jucătoarei Laura Dominguez.

Arbitra n-a fost de acord. Jucătoarele din cele două echipe s-au vorbit și i-au dat o lecție arbitrei pe care aceasta cu siguranță n-o va uita.

Arbitra n-a acceptat să se țină un moment de reculegere la un meci feminin de fotbal! Cum se începe o partidă

Arbitra le-a invitat pe jucătoare să înceapă meciul, cu toate că acestea voiau să țină momentul de reculegere. Văzând că n-au cu cine să se înțeleagă, fetele au găsit imediat soluția.

O fotbalistă de la Rayo Vallecano a mișcat mingea, dând practic lovitura de începere, după care jucătoarele s-au așezat la mijlocul terenului și au decis să țină de capul lor minutul de reculegere chiar dacă se scurgea din timpul oficial de joc.

Arbitra, nedumerită, le-a mai somat o dată pe jucătoare să joace, nu să stea, după care s-au dus la margine, probabil să reclame observatorului că nu e ascultată.

Când s-a întors, fetele jucau deja, dar a decis să se repete lovitura de începere. „Azi, cine are o cât de mică legătură cu fotbalul feminin, a aflat că o stea s-a urcat la cer. Am cerut doar să se țină un moment de reculegere. Am solicitat un pic de respect”, a spus Natalia Pablos, la finalul meciului câștigat de Albacete cu scorul de 3-1.

Și în altă capăt al lumii, un minut de reculegere solicitat de jucători n-a fost acceptat.

