Potrivit proiectului, fanii au la dispoziţie două variante pentru a deveni acţionari DDB: pot cotiza cu 48 de euro pe an sau cu 1.948 de euro pe an. Prima categorie oferă ca privilegii dreptul la vot pentru alegerea preşedintelui DDB, urmărirea situaţiei financiare la zi a proiectului, prioritate la cumpărarea biletelor şi abonamentelor şi 10% reducere la evenimentele din cadrul proiectului. În plus, suporterii care vor cotiza cu 1.948 de euro de an vor avea prioritate la achiziţia de excursii alături de jucători şi staff la meciurile oficiale, amicale sau cantonamente, vor intra în grupul exclusivist “Elita DDB” alături de ambasadorii programului şi vor avea inscripţionat numele pe al treilea rând de echipament oficial de joc începând cu sezonul 2019-2020.

La evenimentul de la Opera Naţională au participat toţi componenţii echipei de seniori a clubului Dinamo împreună cu antrenorul Florin Bratu, formaţia Under 19 care a cucerit Cupa României, loturile de juniori din cadrul grupării alb-roşii, foşti jucători precum şi aproximativ 600 de suporteri. Fanii prezenţi au scandat în cadrul evenimentului injurii la adresa clubului rival Steaua, împreună cu fostul jucător dinamovist Giani Kiriţă.

Bratu: ”Avem nevoie de suporteri”

Antrenorul Florin Bratu a declarat că susţine proiectul pentru că echipa are nevoie de sprijinul fanilor. “E un proiect inedit, o premieră pentru România. Îi susţinem pe suporteri pentru că anul viitor îi vrem aproape. Avem mare nevoie de ei, jucătorii au simţit lipsa lor în meciurile din play-out”, a spus Bratu, citat de Agerpres.

Fotbalistul Sergiu Hanca a afirmat că este gata să cotizeze în proiectul socios lansat de fani. “48 de euro pe an sau 1948 de euro pe an… Ce să spun, să fie cât mai mult. Am demonstrat încă o dată că familia Dinamo este unică în România, drept dovadă acest proiect socios. Fanii noştri sunt cei mai frumoşi din România şi sunt alături de noi chiar şi în aceste momente dificile ale echipei. Acest lucru e îmbucurător şi ne dă speranţe mai multe şi poftă să aducem iar Dinamo acolo unde îi e locul. Eu cât timp voi fi aici voi da totul pentru că Dinamo e echipa mea de suflet”, a precizat el.



Ricardo Grigore, component al echipei Under 19 a clubului Dinamo care a câştigat în acest sezon Cupa României, a afirmat că îşi doreşte ca proiectul lansat de fani să aibă succes. “Sperăm ca acest proiect socios să prindă pentru că Dinamo este un club mare şi are nevoie de suporteri. Le mulţumim că sunt mereu alături de noi, chiar şi acum prin acest proiect care este unic în România. O să încerc să vorbesc cu prietenii care au posibilităţi financiare mai bune pentru a investi. Acest club nu trebuie să moară niciodată”, a precizat Grigore.

Dezamăgirea lui Giani Kiriță

Fostul fotbalist dinamovist Giani Kiriţă a declarat că toţi cei care iubesc Dinamo trebuie să ajute pentru ca echipa să ajungă din nou acolo unde îi este locul. “Dacă asta e varianta pentru ca Dinamo să ajungă unde a fost înainte, normal că sunt pregătit să devin acţionar. Aleg varianta cu 1.948 de euro pe an, normal, sună mai bine, pentru că ne identificăm cu Dinamo. Încercăm să facem absolut totul pentru ca Dinamo să ajungă acolo unde îi este locul. A fost o dezamăgire faptul că anul acesta am jucat în play-out, noi trebuie să fim sus”, a menţionat Kiriţă.

La sfârşitul lunii aprilie, conducerea clubului de fotbal FC Dinamo a anunţat că va coopta în rândul acţionarilor Asociaţia Suporterilor “Peluza Cătălin Hîldan”. În urma acestei decizi fanii vor avea un reprezentant în Consiliul de Administraţie al grupării bucureştene în persoana lui Cristian Hîldan, fratele fostului căpitan al lui Dinamo, Cătălin Hîldan, decedat pe 5 octombrie 2000.

Cui a vândut Ionuț Negoiță acțiunile. Noul patron la Dinamo este George Drăghia.