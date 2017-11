Astra – FCSB 2-0. Toate reacțiile. Becali: ”Budescu ne-a pierdut meciul azi! Are caracter de om mic. Ce vină are Dică dacă Budescu joacă la mișto?”

Astra – FCSB 2-0. Toate reacțiile. FCSB e în criză totală, după a treiaa înfrângere fără gol marcat într-o săptămână. Ca dezastrul să fie complet, FCSB l-a pierdut și pe sârbul Bogdan Planici, grav accidentat.

„Am încercat tot felul de experimente și asta ne-a costat FCSB n-a jucat nimic”, s-a văitat Budescu, acuzând banca tehnică. „El ne-a pierdut meciul”, a țipat Becali. Ioniță a scos un penalty și tot el l-a transformat. Iar tânărul Butean și-a bătut joc de „fecesebiști” și a făcut golul de 2-0.

„Am făcut un joc prost și am pierdut! Nu știu dacă este o criză, mai vin și astfel de momente. am avut o perioadă extraordinară și n-am știut. Avem foarte mulți accidentați. Sperăm să câștigăm meciurile pe care le mai avem. Nu ne temem pentru soarta lui Dică.

Constantin Budescu, FCSB

Astra – FCSB 2-0. Dică: ”Când nu joci pentru echipă, e greu să obții rezultate”

„E un succes important pentru noi. Cu ce le-am fost superiori? Cu cele două goluri. Înainte de meci ne-a anunțat Dani Coman că vom avea o primă specială pentru acest meci. Edi Iordănescu a avut un discurs special”.

Alexandru Dandea, Astra

„Am demonstrat că suntem capabili să formăm o nouă echipă bună la Giurgiu. Am încredere în jucători. Mă bucur mult pentru Ioniță, e un jucător important pentru noi, va fi și pentru echipa națională. Nu-mi place să-i văd pe foștii noștri jucători în alte tricouri, dar am avut o strategie care ne-a ieșit”.

Dani Coman

„Am făcut un joc foarte slab, n-am reușit să ne creăm mai multe ocazii. Atunci când nu ai atitudinea necesară și nu joci pentru echipă, e foarte greu să obții rezultate. E o problemă că nu reușim de trei meciuri să marcăm.

Sunt jucători de valoare, au demonstrat. Voi discuta cu patronul, vom vedea ce e de făcut pe viitor. Acești băieți au arătat că au valoare. Știu că, dacă nu sunt rezultate, orice antrenor poate fi demis. E valabil pentru oricare tehnician.

Avem și ghinion cu accidentările. Trebuie să reușesc să schimb ceva. Băieții trebuie să înțeleagă că trebuie să ne revenim”.

Nicolae Dică, antrenor FCSB

„Nu consider că e o problemă mare că avem 2 luni de întârziere. Iubesc foarte mult Rapidul. Nu am reușit un meci excepțional. Îi mulțumesc lui Nico, lui Săpunaru și lui Moți că ne-au încurajat. Lor le dedic victoria.

FCSB au, probabil, cea mai bună echipă din campionat. Eu țin cu CFR în lupta pentru titlu. Dar FCSB a arătat în Europa că a meritat să se califice în primăvara europeană.

Noi am adus vreo 18 jucători liberi de contract și am făcut echipă bună datorită domnului Iordănescu. Ne dorim să prindem play-off-ul. Nu știu nimic despre oferte. De la Kayserispor știu că sunt dorit. N-o să merg niciodată la FCSB. Probabil, sunt singurul care lipsește ca să fie cea mai bună echipă”.

Alex Ioniță II

Astra – FCSB 2-0: Becali: „Budescu nu mai bate cornere! Dacă mai lasă să bată cornere, îl dau afară pe Dică!”

„De ce să mă afecteze? E fotbal. Ce să fac, după ce că dau bani, să mă mai și enervez? Eu sunt un caz fericit printre patroni, că sunt pe plus. Toată lumea câștigă bani, Budescu câștigă bani.

Mă supăr când văd o atitudine a unui jucător, care e el Budescu, și văd că zice că am făcut experiemente. El a jucat din călcâie, fără să facă trei pași. Din cauza lui am pierdut meciul.

Dică mi-a zis: «Domnule Becali, nu mai spun echipa., că o spuneți la televizor. Dă-mă afară!». Dar eu nu-l dau afară. L-am întrebat cu ce echipă joacă, n-a vrut să-mi zică. M-am enervat, dar mi-am revenit. N-am vrut să apelez la alții.

Ca să nu existe nicio speculație: n-are nicio emoție Dică. Ce emoții să aibă jucătorii? Budescu, chiar dacă stă în tribune, el câștigă bani. Că din cauza lui am pierdut meciul. Eu îi impun lui Dică: Budescu nu mai bate cornere! A dat un gol acum trei ani din corner și de atunci tot așa le bate. Dacă nu respectă asta, îl dau afară!

Care experimente? Că l-a odihnit Dică, ca să joace el, Budescu, fotbal azi. Dacă nu respectă ce-i zic eu, îl dau afară. nu-l dau afară că nu vrea să-mi zică echipa. Decât Pintilii a jucat fotbal azi.

Am ajuns la concluzia în seara asta, că în România, nu se poate face nimic. Jucătorii români n-au mentalitate, n-au ambiții mari, nu doresc lucruri mari. Mi-am luat gândul, jucăm acolo, acolo, mai o calificare, ceva.

Oameni mici. Cu oameni mici, nu putem face lucruri mari. Asta vem noi acum la Steaua. Banii se scot de pe urma lor. Eu îmi puneam speranțe în Budescu, v-aam și spus că el e generalul. Mi-a demonstrat că are caracter mic. El azi n-a vrut să fie liber. Alibec, nu știu care-i treaba. Poate n-avea chef să se antreneze și a zis că-l doare.

Nu regret că nu l-am vândut pe Alibec. Știa că e Gnohere titular, pac că-l doare glezna. Singura mea supărare e că nu știu ce s-a întâmplat cu Planici. Nu cred că are fractură. A căzut lent. A avut marjă de elasticitate.

Omrani? Zicea Mureșan că mint. Pot să vă arăt mesajul de la impresarul lui. Să-i răspund și lui acela de la Craiova. Am zis că singurul pe care l-aș vrea, dar nu-l putem lua, e Băluță”.

Gigi Becali, patron FCSB

„Sunt fericit, e o seară frumoasă pentru noi, ținând cont și de context. În vară foarte mulți de aici au migrat către Steaua, către FCSB. Știam la ce să ne așteptăm. Am mai pus trei puncte la clasament, avem energie, entuziasm, sunt tineri care au calități. Adversarul nu numai că n-a marcat, n-a avut nici multe ocazii.

În prima repriză, n-am constat ofensiv. În a doua repriză, am contat și în atac. Să luăm lucrurile bune din acest meci, să continuăm să facem rezultate bune.

Nu se pune problema să vin la Steaua. Eu am contract pe doi ani aici. Steaua are multă calitate și jucători foarte valoroși. Au un antrenor tânăr, care are capacitatea de a îndrepta lucrurile. Eliminarea lui Alexandru Stan a fost o strategie, ca să stea în Cupa României”.

Edi Iordănescu, antrenor la Astra

