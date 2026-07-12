Într-o tribună de opinie, politicianul conservator a analizat naționala de fotbal a Franței înainte de confruntarea directă cu Spania din semifinalele Cupei Mondiale, conform AFP.

În textul publicat în „El Debate”, fostul șef al guvernului de la Madrid a subliniat că Franța dispune de un lot de un nivel extrem de ridicat, însă a adăugat o remarcă ce a stârnit imediat revoltă: „totuși, este o echipă fără francezi”.

Replică dură de la Paris: „Franța nu are o culoare a pielii”

Reacțiile de pe scena politică franceză au apărut la scurt timp după publicarea articolului. Liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a oferit o replică tăioasă pe platforma X, amintind valorile republicane ale țării sale. El a explicat că echipa Franței cuprinde doar cetățeni francezi și că Franța nu este o națiune etnică, nu are o culoare a pielii sau o religie anume, ci reprezintă o națiune politică adunată în jurul devizei republicane, spre nemulțumirea dreptei rasiste.

La rândul său, Fabien Roussel, liderul Partidului Comunist Francez, a făcut o paralelă cu un alt incident recent, amintind că după o senatoare din Paraguay, acum un fost prim-ministru al Spaniei nu se poate abține să nu exprime un rasism mizerabil pentru a încerca să destabilizeze echipa națională.

Membrii guvernului de la Paris au intervenit și ei în această dispută publică. Naïma Moutchou, ministrul pentru teritoriile de peste mări, a atras atenția că la fiecare victorie a echipei naționale reapar aceleași obsesii și insulte rasiste. Ea a subliniat că acestea nu sunt simple derapaje izolate, ci o ură metodică și banalizată la adresa a ceea ce reprezintă Franța, cerând Federației Franceze de Fotbal să demareze acțiuni în instanță.

De asemenea, Aurore Bergé, ministrul delegat pentru combaterea discriminării, a cerut ca aceste episoade să înceteze, pentru ca sportul să rămână un spațiu în care oamenii sunt evaluați exclusiv pe baza talentului lor. Totodată, ministrul de interne Laurent Nuñez a catalogat declarația drept absolut inacceptabilă, în cazul în care se confirmă acuratețea traducerii.

Atacat și în Spania: „Un idiot post-franquist”

Ieșirea publică a lui Mariano Rajoy, al cărui guvern conservator a căzut în anul 2018 în urma unui scandal uriaș de finanțare ilegală a partidului său, a fost aspru criticată chiar și în propria țară. Actualul ministru spaniol al transporturilor, socialistul Óscar Puente, l-a numit pe Rajoy un „idiot post-franquist”, adăugând că acesta nu a fost niciodată un politician moderat.

Pentru a pune capăt speculațiilor și atacurilor din mediul online, Ambasada Franței la Madrid a publicat un mesaj oficial prin care clarifică statutul lotului condus de Didier Deschamps. Reprezentanții diplomatici au precizat că toți jucătorii echipei Franței sunt francezi, iar statistica arată clar acest lucru: din cei 26 de fotbaliști convocați pentru turneul final, 23 sunt născuți pe teritoriul Franței, iar ceilalți trei care s-au născut în afara granițelor dețin, de asemenea, cetățenia franceză cu forme legale.

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