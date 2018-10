Liderul WTA pune mâna pe încă o limuzină Porsche (foto), ca un premiu de consolare.

„La Singapore trebuie să se ducă, să dea bună ziua, să îşi ia premiile, meritul, să îşi ia maşina, sper că şi Mercedes îi mai dă încă una şi cu asta face parc de maşini până la urmă. Să sperăm că are mintea la ea şi în momentul în care e numai 99% nu intră pe teren. Sau cel puţin aşa gândesc eu”, glăsuia Ion Țiriac, înainte de Turneul de la Singapore.

După anunțul de ieri, Halep va da bună ziua, fiind prezentă în Asia. Dar, i-a informat pe organizatori că nu va intra pe teren. Parcul auto deținut de cea mai valoroasă sportivă a României depășește, la un calcul sumar, un milion și jumătate de euro. Are garajul burdușit cu automobile de lux. După ce a condus un Audi A4, ca mașină de împrumut primită din Elveția de la Prințul Dimitrie Sturdza, Simona Halep și-a cumpărat un Range Rover din primii bani „serioși” câștigați din tenis.

Cu o avere de aproape 30.000.000 de dolari, garajul Simonei Halep adăposteste automobile ca Porsche 911 Carrera S, Porsche Panamera, Range Rover, Mercedes-Benz GLE 450 AMG sau un Mercedes-Benz CLS AMG. Nicio mașină sub 100.000 de euro. Simona Halep a semnat un perteneriat cu Mercedes-Benz, în 2017, după care a scos pe străzi automobilul oferit de companie: Mercedes-Benz AMG S63 4MATIC Cabriolet, prețul fiind de 200.000 de euro.

În octombrie 2017, WTA i-a făcut cadou Simonei un Porsche 911 GTS Cabriolet. Prețul? 110.000 de euro.

Din cauza parteneriatului cu Mercedes, Simona nu poate să conduca superbul Porsche, așa că mașina i-a revenit fratelui tenismenei. În 2016, cadoul de 8 martie din partea producătorului german de automobile a fost un Mercedes AMG SL63, dăruit cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la primul model AMG.

Merge în Singapore din 2015

Durerile la spate (a fost diagnosticată cu hernie de disc, după periplul asiatic început la Wuhan și încheiat la Beijing) nu-i dau pace Simonei Halep, 27 de ani, într-o perioadă în care are de sărbătorit un an de când a devenit în premieră lider mondial. Problemele medicale vin la pachet cu pierderi financiare. Premiile de la Turneul Campioanelor 2018 sunt substanțiale. Totalul este de 7.000.000 de dolari, iar câștigătoarea încasează 1.850.000 de dolari.

Simona Halep a ajuns la Singapore, pentru Turneul Campioanelor, competiție de la care n-a lipsit niciodată din 2015 încoace. Însă, locul pe teren îi va fi lăsat olandezei Kiki Bertens, care este prima „rezervă”.

Cadou pentru Ion Țiriac

Sunt atât de multe mașini în garajul Simonei încât pe una dintre ele i-a dăruit-o lui Ion Țiriac, magnatul care îi dirijează cariera, pentru Țiriac Collection. Un Porsche 911 Carrera 4 GTS – aparținând Simonei Halep – a fost inclus în exclusivitate în galeria auto privată Țiriac Collection, Porsche 911 Exclusive Series și Porsche 911 R. Automobilul este brenduit la praguri cu inițialele SH#1, fiind primit de sportiva din Constanța pe 7 octombrie 2017, când a devenit lider mondial, la turneul de la Beijing. Citește și despre Trabantul cu autograf primit de Țiriac de la Halelp și vezi poze cu mașina, pe www.auto-bild.ro.

Nu pierde locul 1 în 2018

În ciuda retragerii de la Singapore, Simona e sigură că va rămâne pe primul loc până la finalul anului, performanță pe care o va atinge pentru cel de-al doilea an consecutiv.

În plus, Simona va putea fi declarată jucătoarea anului, după ce a pus mâna pe Roland Garros 2018 și are trei titluri adunate, din cele 18 strânse în ultimii 12 ani, de când activează în circuitul profesionist. Halep va avea însă o misiune complicată chiar în startul lui 2019. Are de apărat cele 1200 de puncte primite după finala jucată la Australian Open în acest an și ar putea pierde șefia clasamentului în cazul unui rezultat inferior. Simona e lider în prezent, cu 7421 de puncte, și e urmată de Caroline Wozniacki, care are 6461 de puncte, și Angelique Kerber, cu 5400 de puncte. „Simo” face parte dintr-un grup restrâns de jucătoare care au încheiat cel puțin două sezoane pe primul loc. Din anul 1975, de când WTA realizează clasamentul computerizat, doar 25 de jucătoare s-au clasat pe locul 1, iar 13 dintre ele au încheiat un sezon pe primul loc și doar 10 jucătoare au repetat această performanță. Steffi Graf deține recordul all-time, cu 8 sezoane, urrmată de Martina Navratilova, cu 7 sezoane, Chris Evert și Serena Williams, cu câte 5 sezoane.

Probleme la volan



Simona a avut probleme, înainte să-și ia permisul de conducere: „Am susţinut examenul de sală în 2012. Nu eram foarte focusată pe subiect. L-am picat de două ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26, iar a treia oară am făcut bine, adică 24. La examenul practic nu am avut însă probleme”, spunea, în 2013, Simona, pentru Libertatea, în exclusivitate. După ce a obținut permisul, Simona Halep a condus mașini dăruite de Prințul Dimitrie Sturdza, cel care a sponsorizat-o la începutul carierei.

Fratele, cu Porsche

Simona s-a dat cu Mercedes, iar Nicolae, umblă cu Porsche, ceea ce refuză celebnra lui soră! Liderul WTA a avut contract de imagine cu Porsche, care sponsorizează turneul de la Stuttgart, dar se urcă la volanul unor mărci primite din partea dealerului Țiriac Auto. Fratele Nicolae o așteaptă de fiecare data la aeroport, așa cum au stabilit în urma unui rămășag. Fratele Simonei conduce un Porsche Cayenne, în timp ce Simona și ceilalți membri ai familiei folosesc un Mercedes având ințialele SMH. Și automobilul condus de Nicolae are inițialele Simonei, indiciu evident că automobilul este pe numele campioanei. Nicolae are un pariu făcut cu sora lui mai mică. Atunci când s-au apucat de tenis, cei doi au pus rămășag faptul că acela care va ajunge mare în tenis va trebui să-l aștept pe celălalt la aeroport și să-i ducă geanta cu echipament.



Nicolae s-a „lipit” de ceea ce nu poate conduce Simona

