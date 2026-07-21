Ce fel de bere va putea fi vândută pe stadion

Noua lege, inițiată de deputatul AUR Ciprian Paraschiv, păstrează interdicția generală privind băuturile alcoolice pe arenele sportive, dar introduce o excepție pentru băuturile slab alcoolizate. Organizatorii vor putea vinde produse cu o concentrație de cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și cele mai multe sortimente obișnuite de bere.

Băuturile vor fi servite numai în pahare din hârtie sau material plastic, fără capac. Sticlele, dozele și alte recipiente care pot fi aruncate în teren sau spre alți spectatori nu vor fi permise. Organizatorii vor avea și obligația de a afișa, în locuri vizibile, mesaje privind consumul responsabil de alcool.

Suporterii nu vor putea veni însă cu bere cumpărată din afara stadionului. Accesul persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice rămâne interzis. Nu vor putea intra nici cei aflați într-o stare evidentă de ebrietate sau sub influența substanțelor halucinogene.

Alte reguli în lojele și zonele premium

În lojele și zonele de ospitalitate premium vor exista reguli diferite față de cele din tribunele cu acces general. În aceste spații, separate și cu acces controlat, organizatorii vor putea servi și alte tipuri de băuturi alcoolice în regim de catering.

Limita de 5,5% alcool și obligația folosirii paharelor din hârtie sau plastic fără capac nu se vor aplica în zonele premium. Servirea băuturilor va trebui să respecte însă autorizațiile, legea și planul de acțiune al evenimentului.

Spectacolele pirotehnice vor fi permise în condiții stricte

Noua lege permite organizarea unor spectacole pirotehnice în timpul competițiilor sportive, dar numai în condiții controlate. Show-urile vor putea fi organizate exclusiv de societăți specializate și autorizate. Organizatorul meciului sau al competiției va trebui să includă toate detaliile spectacolului pirotehnic în planul de acțiune și să verifice dacă firma responsabilă are toate aprobările necesare.

Produsele pirotehnice vor putea fi folosite numai într-o zonă rezervată, stabilită în funcție de distanțele de siguranță și de efectele acestora. În acel spațiu vor putea intra doar persoanele autorizate. Accesul minorilor va fi strict interzis. Legea nu le dă voie suporterilor să intre cu torțe, fumigene, petarde sau artificii și să le aprindă în peluză. Aceste obiecte rămân pe lista celor interzise la controlul de la intrare.

Zone speciale pentru suporterii care urmăresc meciul în picioare

Stadioanele pe care se desfășoară competiții naționale și internaționale vor trebui să poată amenaja cel puțin 10% din capacitatea peluzei gazdă ca zonă „safe standing”. Este vorba despre sectoare special construite pentru suporterii care urmăresc meciurile în picioare.

Aceste zone vor trebui omologate și dotate cu sisteme de protecție, astfel încât oamenii să nu fie expuși riscului de cădere sau de producere a unei busculade. Măsura este prezentată drept o modalitate de a îmbunătăți atmosfera de pe stadion, dar și de a face mai sigură prezența suporterilor care preferă să stea în picioare pe durata meciului.

Acces mai bun pentru persoanele cu nevoi speciale

Organizatorii vor avea obligația de a asigura accesul persoanelor cu nevoi speciale la competițiile sportive. Stadioanele trebuie să aibă grupuri sanitare adaptate și locuri special amenajate, din care spectatorii să poată vedea terenul fără ca vizibilitatea să le fie blocată.

Legea urmărește să evite situațiile în care persoanele cu dizabilități sunt așezate în zone greu accesibile sau în locuri din care nu pot urmări normal spectacolul sportiv.

Porțile de ieșire trebuie să rămână descuiate

Pe toată perioada în care spectatorii se află în stadion, toate ușile și porțile de ieșire trebuie să rămână descuiate. Aceeași regulă se aplică porților care fac legătura dintre sectoarele spectatorilor și terenul de joc.

Fiecare poartă va fi păzită permanent de un agent de ordine desemnat special. Măsura are rolul de a permite evacuarea rapidă a publicului în cazul unui incendiu, al unei busculade sau al unei alte situații de urgență.

Ce obiecte rămân interzise pe stadioane

Controlul corporal preventiv și verificarea bagajelor vor fi făcute în continuare la intrarea în arenă. Nu vor avea acces persoanele cărora le-a fost interzisă participarea la competiții sportive, cele aflate în stare evidentă de ebrietate sau sub influența drogurilor și cele care încearcă să introducă alcool din exterior.

Rămân interzise torțele, făcliile, artificiile, petardele și toate materialele explozive sau incendiare, indiferent de categoria în care sunt încadrate. Spectatorii nu vor putea intra nici cu arme, muniții, dispozitive cu electroșocuri, cuțite, pumnale, obiecte contondente, substanțe toxice, iritant-lacrimogene sau paralizante. Nu vor fi acceptate nici bannerele sau materialele care conțin mesaje obscene ori care incită la violență, xenofobie, ură rasială, religioasă sau la discriminare.

Regulile și sancțiunile trebuie prezentate spectatorilor

Organizatorii vor avea obligația de a tipări pe pliante, programe sau alte materiale distribuite la eveniment regulile care trebuie respectate, obiectele interzise și sancțiunile aplicabile. Bannerele și materialele publicitare nu vor putea fi amplasate în locuri din care blochează vederea spectatorilor. Acestea nu trebuie nici să împiedice intervenția rapidă a agenților de ordine, pompierilor sau echipajelor medicale.

Organizatorii trebuie să controleze vânzarea biletelor, astfel încât numărul spectatorilor să nu depășească locurile admise în stadion. Grupurile de suporteri rivali vor fi repartizate în sectoare diferite și vor fi direcționate spre acestea pe trasee separate. Măsura are rolul de a reduce riscul confruntărilor înaintea meciurilor, în timpul competițiilor sau la ieșirea din stadion.

Reguli schimbate și pentru adunările publice

Legea modifică și regulile privind consumul de alcool la adunările publice. În principiu, organizatorii trebuie să interzică vânzarea băuturilor alcoolice în zonele în care au loc manifestațiile, în imediata apropiere sau chiar în întreaga localitate, dacă autoritățile consideră necesar.

Sunt prevăzute însă excepții pentru evenimente precum Revelionul, zilele orașelor și comunelor, manifestările dedicate unor categorii profesionale, acțiunile de promovare a produselor și evenimentele culturale sau sportive organizate în spații delimitate, cu acces controlat.

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