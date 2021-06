Chestionat pe această temă la conferinţa de presă, Djokovic a explicat de ce a vrut să facă acest gest:

„Nu îl cunosc pe băiatul acesta, dar l-am auzit pe tot parcursul jocului. Mai ales când eram condus cu două seturi la zero. M-a încurajat şi chiar mi-a dat sferturi tactice. M-a antrenat, la propriu. Mi s-a părut un lucru extraordinar. Iar după meci am simţit că trebuie să-i dau racheta, pentru a-i arăta cât sunt de recunoscător pentru că m-a susţinut şi m-a încurajat”.

I havent smiled this wide in a while!

Djokovic gifted his racquet to this young boy who kept encouraging him throughout the game ❤️ pic.twitter.com/lQdCuJn2Jr