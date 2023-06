Novak Djokovic a câștigat turneul de la Roland Garros. Cu al 23-lea titlu de Mare Șlem, sârbul a devenit cel mai titrat jucător din istorie

Victoria istorică a lui Djokovic, reușită după un meci de trei ore, a fost urmărită din tribune de 16.000 de spectatori, inclusiv de actorul Hugh Grant, de Kylian Mbappé și de Zlatan Ibrahimovici sau de Tom Brady, legenda fotbalului american, a notat Bild.

? Forever raising the bar ?@DjokerNole masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam mens singles title.



