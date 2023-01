Sârbul Novak Djokovic (5 ATP) a comentat scandalul în care a fost implicat tatăl său, după meciul din sferturile turneului de la Australian Open cu Andrei Rublev (Rusia, 6 ATP), scor 6-1, 6-2, 6-4.

Novak Djokovici a subliniat că familia sa este împotriva războiului: „Este regretabil că interpretarea greșită a ceea ce s-a întâmplat a dus la escaladarea situației. Noi, ca familie, am trecut prin războaie, știm cât de devastatoare sunt și nu vom fi niciodată prorăzboi. Suntem împotriva războiului, nu vom susţine niciodată violenţa”.

„Tata merge după fiecare meci la suporteri, să le mulțumească, să vorbească și să facă fotografii. A fost folosit de acel grup de oameni. Nu pot fi supărat pe el pentru că nu a fost vina lui. El credea că se bucură cu fanii mei. Erau multe steaguri ale Serbiei acolo. Credea că se fotografiază cu cineva din Serbia. Atâta tot”, a explicat Nole.

