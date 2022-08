Cine intră în SUA trebuie să prezinte un certificat de vaccinare care să dovedească faptul că a fost imunizat cu schemă completă, situație în care Djokovici nu se încadrează.

„Din nefericire, nu voi putea face deplasarea la New York de această dată pentru US Open. Vă mulţumesc pentru mesajele de iubire şi susţinere. Succese colegilor mei din circuit! Mă voi menţine în formă şi cu o gândire pozitivă şi voi aştepta o oportunitate pentru a concura din nou. Ne vedem curând, lume a tenisului!”, a confirmat Nole, pe Twitter.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! Ill keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. ?? See you soon tennis world! ??