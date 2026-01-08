„Ai gestionat cu multă naturalețe faptul că afișezi ba un steag, ba altul. La Montmelo porți steagul Cataloniei, pe circuitele din afara Spaniei scoți steagul Spaniei, le combini pe amândouă. Cum ai trăit toată această situație?”, l-a întrebat jurnalista postului laSexta.

Marc Marquez: Suntem într-o societate a libertății de exprimare

Marquez a răspuns fără ezitare: „Suntem într-o societate a libertății de exprimare. Sunt catalan, iubesc Catalonia, este unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a trăi, pentru că ai muntele, marea, iar oamenii catalani îmi plac foarte mult. Dar sunt și spaniol, iubesc Spania, sudul, Galicia. Mă simt catalan și spaniol”.

„Aici, la Montmelo, steagul l-a luat fratele meu, pentru că el a câștigat. Dar, dacă aș fi câștigat eu, era stabilit ca cel care câștigă să îl ia. La Jerez am ieșit cu steagul Spaniei, iar când mergi prin lume, porți steagul Spaniei, pentru că așa te identifică, de fapt, fanii”, a adăugat el.

Campion mondial de motociclism de nouă ori, dintre care șapte titluri la MotoGP, Marc Marquez a mai spus că a arborat și „steagul Ducati în Italia, pentru a nu scoate steagul cu numărul 93”.

„Nu sunt incompatibile. Scot steagul pe care îl simt în acel moment”, a concluzionat el.

Marc Marquez, despre problema impozitelor

Întrebat despre impozite și motivele pentru care plătește taxe în Spania și nu în Andorra, Marquez a recunoscut că le-a plătit întotdeauna în Spania, deși are o locuință în zona Munților Pirinei.

„Nu te voi minți, am încercat să mă mut, pentru că de la 15 ani mergeam des în Andorra. Cervera este la o oră de graniță și mergeam acolo cu părinții mei la cumpărături, să petrecem weekendurile, aveam curse acolo. Când am intrat în Campionatul Mondial, imediat ce am avut mașină, urcam acolo, rămâneam peste noapte, mă antrenam pe pârtii. Așa că, la 22 de ani, mi-am cumpărat o casă acolo ca a doua locuință, pentru a merge, a avea schiurile și lucrurile mele”, a explicat el.

Așa cum a povestit, Marc Marquez a vrut să încerce într-o iarnă, să rămână mai mult timp, mai ales în perioada în care mulți piloți începeau să se mute acolo pentru că impozitele erau mult mai mici. „Am rezistat două luni și am spus: «Rămân în Spania, acasă»”, a precizat el.

În acel moment, pilotul a fost sincer și cu privire la mesajul pe care îl transmite prin această alegere: „Nu fac asta pentru a transmite vreun mesaj. Pe motocicletă fac lucruri pentru a transmite mesaje, dar aici fac ceea ce simt. Îți mai spun ceva: sunt conștient unde ajung impozitele și unde nu”.

