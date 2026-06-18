Partida a fost extrem de intensă încă din prima repriză: Harry Kane a deschis scorul din penalty din a doua încercare (12′), după ce execuția inițială fusese apărată de Livakovic, dar croații au restabilit egalitatea prin Baturina (36′), potrivit GSP.ro.

Deși Kane a realizat „dubla” în minutul 42 cu o lovitură de cap, Croația a lovit din nou chiar înainte de pauză, prin Musa (45+5′), restabilind echilibrul pe tabelă la capătul unei prime reprize de-a dreptul incendiare.

Spectacolul a continuat în repriza secundă, când selecționata Albionului a preluat definitiv controlul jocului.

Jude Bellingham a readus Anglia în avantaj în minutul 47, finalizând cu sânge rece o cursă excelentă pe partea dreaptă. Lovitura de grație a fost dată în minutul 85 de Marcus Rashford, care, după ce a fost servit ideal de Bukayo Saka, și-a driblat elegant un adversar și l-a învins pe portarul croat.

Victoria plasează Anglia într-o poziție favorabilă într-o grupă din care mai fac parte Ghana și Panama.

ANGLIA: Pickford – R. James, Konsa, Stones (M. Guehi 87), OReilly – E. Anderson, D. Rice (M. Rogers 72) – Madueke (B. Saka 72), Bellingham (D. Spence 79), A. Gordon (Rashford 72) – Kane. S

Antrenor: Thomas Tuchel

CROAŢIA: Livakovic – Sutalo, Vuskovic (Pasalic 66), Gvardiol – Stanisic, Modric (Kovacic 58), Sucic, Perisic – Pasalic (Kramaric 78), Baturina (Vlasic 78) – P. Musa (Matanovic 66).

Antrenor: Zlatko Dalic

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