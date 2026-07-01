Naționala condusă de Thomas Tuchel a fost condusă încă din minutul 7, în urma golului înscris de Brian Cipenga, însă a reușit să întoarcă soarta partidei în ultimul sfert de oră.

Eroul britanicilor a fost atacantul Harry Kane, care a restabilit egalitatea în minutul 75 cu o lovitură de cap și a dat lovitura decisivă în minutul 86, finalizând din pasa lui Anthony Gordon.

Datorită acestei „duble” salvatoare, Harry Kane a ajuns la un total de 12 goluri marcate de-a lungul carierei la turneele finale supreme, egalând astfel palmaresul legendarului fotbalist brazilian Pelé.

În urma acestui succes, selecționata Albionului își asigură prezența în faza următoare a competiției, unde va întâlni reprezentativa Mexicului.

Până acum se ştiu patru optimi de finală: Paraguay – Franţa (Philadelphia, 4 iulie), Canada – Maroc (Houstoon, 4 iulie), Brazilia – Norvegia (East Rutherford, 5 iulie) şi Mexic – Anglia (5 iulie, Ciudad de Mexico).

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