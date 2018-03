Când se joacă Botoșani – Dinamo, meci amânat din pricina zăpezii. ”Câinii roșii” n-au mai așteptat decizia din această seară. Regulamentul spune că echipele sunt obligate să așteapte 24 de ore, pentru a se putea constata dacă se poate juca sau nu.

N-a mai fost nevoie de o zi de așteptare, având în vedere condițiile meteo din zona Moldovei, astfel că bucureștenii au luat-o spre casă, mai ales că unii jucători trebuie să răspundă convocărilor la loturile naționale. Data disputării jocului Botoșani – Dinamo va fi anunțată în zilele următoare.

Cornel Sfaițer, președintele celor de la FC Botoșani, a confirmat că partida dintre FC Botoșani și Dinamo nu se poate juca nici zilele următoare, și că formația antrenată de Florin Bratu a plecat deja spre București.

După ce FC Botoșani – Dinamo a fost amânat din cauza ninsorii abundente, Liga Profesionistă de Fotbal a emis un comunicat de presă în care a anunțat că partida va fi reprogramată la o dată ce va fi stabilită ulterior.

Cornel Sfaițer a confirmat că partida nu se va disputa nici astăzi sau luni, cum sugerau unele voci.

”Încă ninge la Botoșani. E un strat foarte mare de zăpadă. Nu putem disputa nici astăzi partida. Terenul arăta mult mai bine ieri la ora asta, însă ați văzut ce s-a întâmplat.

Am discutat și cu cei de la Ligă, dar nu am putut face nimic. Am avut discuții și despre programarea meciului astăzi, cum a fost cazul între Hermannstadt și FCSB în Cupa României. Dinamoviștii au plecat deja spre casă. Nu mai avea sens să rămână”, a declarat Sfaițer, la TV Digi Sport.

Citește și: