Un meci de două ore şi 44 de minute

Pe arena Arthur Ashe, deţinătorul titlului la US Open, italianul Jannik Sinner, în vârstă de 24 de ani, locul 1 ATP. a fost dominat şi a cedat primul set în faţa spaniolului Carlos Alcaraz, de 22 de ani, locul 2 ATP, dar a revenit în actul secund şi a egalat situaţia.

În continuare însă Alcaraz nu a mai cedat iniţiativa şi a câştigat ultimele două seturi, impunându-se după un meci de două ore şi 44 de minute, în patru seturi, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

CHAMPION AGAIN 🏆 NUMBER ONE, ONCE MORE 🥇🔥



Alcaraz triumphs in New York, lifting the trophy again AND reclaiming his spot as World No.1 in the PIF ATP Rankings with a 6-2 3-6 6-1 6-4 win over Sinner 🚀@usopen | #USOpen pic.twitter.com/jKOqQMGS7E — ATP Tour (@atptour) September 7, 2025

Pentru Carlos Alcaraz, care a mai câştigat US Open în 2022, este al şaselea turneu de Gand Slam din palmares. Ca urmare a succesului de duminică, Alcaraz îl detronează pe Sinner în clasamentul ATP.

Jannik Sinner rămâne cu patru turnee de Grand Slam câştigate în carieră.

Televiziunile au fost cenzurate

Federația Americană de Tenis (USTA) a cerut ca posturile care au transmis duminică, finala masculină de la US Open să cenzureze protestele sau reacțiile la adresa președintelui Donald Trump, prezent în loja oficială.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Startul finalei masculine a US Open, dintre numărul 1 mondial Jannik Sinner şi numărul 2 Carlos Alcaraz, a fost întârziat cu 50 de minute din cauza măsurilor de securitate suplimentare.

Preşedintele Donald Trump a fost întâmpinat cu ovaţii, dar şi cu huiduieli de către spectatori, când a salutat din loja arenei Arthur Ashe, relatează AP. Startul finalei a întârziat din cauza verificărilor de securitate sporite la intrările în clădirea arenei. În cele din urmă, meciul care era programat la ora 21.00 a început la ora 21.49.

USTA a anunțat, sâmbătă, că președintele american Donald Trump va fi în tribunele Stadionului Arthur Ashe, din New York pentru a asista la marea finală. Cu această ocazie, USTA a cerut ca posturile care transmit meciul pentru locul 1 mondial și pentru titlul de la US Open să nu arate protestele sau reacțiile la apariția în tribună a lui Trump, potrivit The New York Post.

„Rugăm toate posturile care transmit să se abțină de la a arăta orice disturbări sau reacții de orice formă ca răspuns la prezența președintelui”, a transmis USTA. Federația a mai precizat că le cere „în mod regulat” celor ce transmit „să se abțină de la a arăta perturbările din afara terenului”.

Recomandări Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”

Donald Trump, care a frecventat evenimente sportive de mare anvergură, precum Super Bowl, în timpul celui de-al doilea mandat la Casa Albă, a fost invitat la finala dintre Sinner și Alcaraz în calitate de oaspete al Rolex, marca de ceasuri de lux care sponsorizează US Open.











Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE