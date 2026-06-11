Cupa Mondială din acest an va marca un nou record financiar, după ce FIFA a anunțat că premiile totale pentru turneul final vor ajunge la 727 milioane de dolari. Această sumă depășește cu 50% fondurile alocate în ediția precedentă, desfășurată în Qatar în 2022.

Fiecare dintre cele 48 de echipe participante va primi minimum 10,5 milioane de dolari. Din această sumă, 9 milioane vor fi acordate pentru calificarea la turneu, iar 1,5 milioane vor fi destinate acoperirii cheltuielilor de pregătire.

Restul premiilor, însumând 655 milioane de dolari, vor fi distribuite pe baza performanțelor obținute de echipe în competiție.

Câștigătoarea Campionatului Mondial va fi recompensată cu 50 de milioane de dolari, în timp ce echipa clasată pe locul doi va primi 33 de milioane.

Premii consistente au fost stabilite și pentru celelalte poziții: locul 3 va obține 29 de milioane de dolari, iar locul patru 27 de milioane.

Sumele scad treptat pentru echipele clasate între locurile 5 și 48, astfel încât fiecare formație să fie răsplătită pentru prezența la turneu.

Această ediție a Campionatului Mondial este concepută pentru a spori competitivitatea și a oferi mai multor echipe șansa de a evolua pe scena internațională.

„Creșterea premiilor și extinderea numărului de echipe reflectă angajamentul nostru de a dezvolta fotbalul la nivel global», se arată în comunicatul organizației.

Distribuirea premiilor în bani pentru Cupa Mondială 2026

C ampioană : 50 de milioane de dolari.

: 50 de milioane de dolari. Locul2 : 33 de milioane de dolari.

: 33 de milioane de dolari. Locul 3: 29 de milioane de dolari.

3: 29 de milioane de dolari. Locul 4 : 27 de milioane de dolari.

: 27 de milioane de dolari. Locurile 5-8 : 19 milioane de dolari.

: 19 milioane de dolari. Locurile 9-16 : 15 milioane de dolari.

: 15 milioane de dolari. Locurile 17-32 : 11 milioane de dolari.

: 11 milioane de dolari. Locurile 33-48 : 9 milioane de dolari.

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