Cătălin Moroșanu, atacat de luptătorul Daniel Ghiță. „Când mergi să te chiloțărești la TV, pe bani grei, înseamnă că ai un preț. Pe tine scrie că ești de vânzare pentru prețul respectiv”

Cătălin Moroșanu este unul dintre concurenții de la show-ul Ferma, transmis de Pro TV. Într-un interviu pentru ziarulincomod.ro, Cătălin Moroșanu a fost criticat de luptătorul Daniel Ghiță.



Acesta a afirmat, printre altele, că Moroșanu că preferă să construiască toalete în loc să se antreneze.

„Dacă eu îmi dau cu părerea, afirm ceva, acest lucru este catalogat imediat drept „atac”? E o constatare, o opinie. Când mergi să te chiloțărești la TV, pe bani grei, înseamnă că ai un preț. Pe tine scrie că ești de vânzare pentru prețul respectiv. Dacă alege să meargă la show să construiască toalete și să mulgă vaca, e alegerea lui. Să sperăm că nu se victimizează iar că s-a luat Ghiță de el. Unde sunt adevărații luptători? În ziua de azi, dacă afirmi ceva este un „atac personal”, dramă și victimizări la TV. Ghiță are ceva cu noi! Nu, nu am cu nimeni. Am curajul să spun lucrurile în față, așa cum sunt ele.

Mă deranjează că minte și că încearcă să facă pe „victima”, că eu îi cer bani mulți pentru o gală, când unicul care face orice pentru bani este chiar el. Eu am refuzat chiloțăreală pe bani grei. Pe mine nu scrie un preț. Nu stau în vitrină, de vânzare, pe o sumă de bani. E mare diferență. Eu sunt luptător adevărat și respect acest sport, pentru care mi-am sacrificat copilăria și cariera la SPP.

Întrebați-l pe Moroșanu când vrea să urce în ring, fizic, nu virtual cu minciuni și vorbe. De astea ne-am săturat toți. Moroșanu este sfătuit și manageriat greșit. Cândva, îmi plăcea că era un băiat bun, dar răutățile și minciunile, cu acuzații grave la adresa mea, au făcut să îmi pierd tot respectul pentru el. Nu suport oamenii duplicitari, care se învârt după profit și bani.

Cine face orice pentru bani? Moroșanu! Eu nu mă chiloțăresc la TV, iar managerii mei știu ce oferte am refuzat, să apar în show-uri penibile. Sunt sportiv, punct, și nu mă chiloțăresc pe bani. Noua generație trebuie să aibă modele corecte. Trebuie să fim bărbați, adevărați sportivi. Avem nevoie toți de bani pentru pregătire, dar nu îi face cinste unui luptător să meargă la toate show-urile penibile de la TV”, a declarat Daniel Ghiță.

Daniel Ghiță a făcut și o comparație între Cătălin Moroșanu și prezentatorul de televiziune Mircea Badea.

„Mircea Badea are curajul și bărbăția care îi lipsesc lui Moroșanu. Moroșanu are stilul ăla ieftin de a face pe prostul și pe milogul, pentru popularitate și bani. După ce îți spui propria opinie sau cum stau lucrurile, începe să se victimizeze că îl atacă Ghiță. Denaturează adevărul și realitatea. Mircea Badea își asumă, este bărbat. Nu plânge și nu se vaită ca muierile pe la TV, cum face Moroșanu, doar că spun lucrurilor pe nume, așa cum sunt. Mircea Badea e jurnalist și moderator!

Nu sunt fanul lui Mircea Badea, dar vreau să îl antrenez, gratis, pentru că așa ar trebui să fie adevărații luptători, fără frică. Badea putea să se accidenteze grav, dar se ridica, își asuma și stătea ca un bărbat. Au ajuns moderatorii să fie mai bărbați decât Luptătorii K1?! E grav, scuze, mor de râs…”, a afirmat luptătorul.

