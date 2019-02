Claudia a mărturisit că se aștepta la această nominalizare, începând să-l atace pe Moroșanu, susținând că „nu are imaginație' și acuzându-l că le are drept favorite pe Brigitte și Ioana Filimon, care „îl masează toată ziua, îi spală chiloții, îi suflă în „fund” toată ziua”, din spusele cântăreței. „Eu nu fac asta, e clar că de aia i se pare că eu sunt dificilă”, a continuat Claudia în cadrul show-ului.

„Dacă ai fi bărbat cu adevărat……”, i-a reproșat Cream lui Moroșanu. „Eu sunt bărbat și am c****le până jos dacă vrei să o dăm pe bărbăție”, a venit imediat replica sportivului. „Tu te trezești ultima, stai jumate de oră la baie, stai o oră să te machiezi, nu faci nimic”, a adăugat Moroșanu.

„Eu am făcut treabă cu mâna mea distrusă, am dat zăpada cu mâna mea distrusă, am muncit la fel ca toată lumea de aici”, a explicat Claudia Pavel la Pro tv.

După ce a fost propusă la duel, Claudia a zis că o sa ia „una dintre femeile lui Moroșanu (Ioana Filimon și Brigitte n.r)” cu ea în confruntare, continuând tenisiunile din casă.

