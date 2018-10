Într-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, Cristian Daminuță a făcut declarații despre câștigurile sale.

„Primul contract, în 2004… Câștigam 700 de dolari pe lună. Părinții mei câștigau poate nici 50 de dolari și eu aveam deja 700 de la 14 ani.

S-a dublat contractul. Erau prime, bonusuri… 4.000 de dolari pe lună la 16 ani… Creștea de la an la an.

Am avut în primul an, de exemplu, undeva la 7.500 de euro pe an. Era un salariu foarte mare pentru mine, dar foarte mic pentru ceea ce puteam să câștig”, a mărturisit Cristian Daminuță.

Mariaj cu năbădăi cu Iasmina

Cristian Daminuță a avut un mariaj extrem de scurt cu o blondă voluptuoasă, pe nume Iasmina.



Iasmina Halas i-a fost parteneră de viață fotbalistului pentru o perioadăde numai patru luni. În luna iunie a acestui an au ajuns la separare. Însă, acum, cei doi au lăsat în urmă trecutul și sunt din nou fericiță împreună.

