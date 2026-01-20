Plecarea experimentatului internațional irlandez marchează finalul unui capitol important pentru clubul galez și deschide ușa unor schimbări semnificative în lot, într-un moment crucial al luptei pentru play-off-ul din Championship.

Decizia de a rezilia contractul lui James McClean, valabil inițial până în vara lui 2027, a fost luată de comun acord, în contextul dorinței jucătorului de a-și încheia cariera la clubul la care a debutat, Derry City. Mutarea vine la scurt timp după înfrângerea surprinzătoare suferită de Wrexham (1-2) pe teren propriu cu Norwich, rezultat care a pus capăt unei serii de patru victorii consecutive.

Chiar și așa, Wrexham rămâne pe locul 10 în clasament, la doar trei puncte de pozițiile de play-off, înaintea duelului dificil cu Leicester, programat pe Racecourse Ground. În acest context, managerul Phil Parkinson este forțat să ia decizii rapide și strategice în perioada de mercato de iarnă.

Paul Mullin, simbolul promovărilor, tot mai aproape de plecare

După James McClean, de la Wrexham ar putea pleca și Paul Mullin. Atacantul de 31 de ani este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului, cu 110 goluri marcate în 172 de apariții și un rol esențial în cele trei promovări consecutive, din National League până în Championship.

Totuși, statutul lui Paul Mullin s-a schimbat radical după întăririle aduse în ofensivă de Phil Parkinson, care i-a transferat pe Sam Smith și Jay Rodriguez. În acest sezon, Paul Mullin a ajuns chiar să fie împrumutat la Wigan Athletic, însă aventura sa acolo s-a încheiat mai devreme decât era prevăzut, iar jucătorul a revenit recent la Wrexham.

Deși a evoluat într-un amical disputat cu ușile închise împotriva lui Liverpool, viitorul său rămâne incert. Un nou împrumut pare cea mai probabilă variantă, cel puțin până la finalul sezonului.

Un alt nume important care ar putea părăsi temporar clubul este Elliot Lee. Mijlocașul de 31 de ani, și el parte din nucleul care a contribuit la promovările succesive ale lui Wrexham, nu a bifat niciun minut în Championship în actualul sezon, situație care l-a determinat să caute o ieșire sub formă de împrumut.

Mesajul emoționant al lui James McClean pentru Ryan Reynolds

Despărțirea de James McClean nu a fost lipsită de emoție. La scurt timp după oficializarea transferului la Derry City, jucătorul a transmis un mesaj amplu pe Instagram, în care i-a lăudat pe proprietarii clubului, Ryan Reynolds și Rob McElhenney.

„Am tot încercat să găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie ce a însemnat acest club pentru mine, dar adevărul este că nimic din ce aș scrie nu ar putea reda pe deplin sentimentul. Au fost, fără îndoială, cei mai incredibili și mai frumoși ani din cariera mea. Le mulțumesc din suflet lui Ryan Reynolds și lui Rob McElhenney, doi oameni extraordinari, pentru șansa de a face parte din magia numită Wrexham sau, pentru cei din afară, «Disney FC»”, a spus James McClean.