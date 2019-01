Într-o conferință de presă, numărul unu mondial a povestit că se afla la cumpărături și își ridica noua încălțăminte atunci când a avut loc tragerea la sorți.

„Darren mi-a trimis un mesaj pentru că el a efectuat tragerea la sorţi. Eram la magazin şi îmi luam noua încălțăminte. Când am văzut mesajul, am spus: Ok, fie ce-o fi. Acum mă bucur de noua încălţăminte şi apoi mă gândesc la meci”, a declarat Simo.

Prima jucătoare a lumii spune că este pregătită pentru Australian Open, în ciuda faptului că specialiștii nu o văd ca o favorită.

„Este o mare diferenţă faţă de anul trecut. Am câştigat în sfârşit un Grand Slam. Acum pot spune că sunt cu adevărat numărul 1. Înainte spuneam că fără un Grand Slam nu eşti numărul 1. Sunt fericită, mă bucur de tot. Tot ce am realizat anul trecut m-a făcut să fiu puţin mai relaxată. Doar încerc să-mi îmbunătăţesc jocul şi să văd cât de bună pot fi în viitor”, a spus Simona Halep într-o conferință de presă.

Simona și-a prezentat pe rețelele de socializare încălțămintea specială creată de Nike pentru ea cu ocazia Australian Open 2019. Este vorba de o pereche de pantofi sport galbeni cu ardei iute, de la Halepeno.

