Ce schimbari va face Ionuț Lupescu la Liga 3 dacă va câștiga alegerile FRF. Ionuț Lupescu, principalul contracandidat al lui Răzvan Burleanu la președinția Federației Române de Fotbal, la alegerile din 18 aprilie, se află în campanie electorală în Alba, Hunedoara și Caraș Severin, însoțit de Cristi Chivu.

Cristi Chivu va veni cu Ionuț Lupescu la FRF dacă ”Neamțul” câștigă alegerile! ”Mă va avea alături și pe mine!”

După ce a fost la Sebeș, Ionuț Lupescu a ajuns la Stadionul ”Cetate” din Alba Iulia, unde a discutat peste 40 de minute cu fostul atacant al Rapidului și al Astrei Mihai Dăscălescu, oficialul Uniri Alba Iulia. Apoi a mers la sediul AJF Alba, la Galda de Jos, Ighiu și Cugir.

“Discutăm programe și măsuri pentru dezvoltarea fotbalului românesc. Am întâlnit oameni pe care îi cunosc, am jucat împotriva lor sau am lucrat împreună. Căutăm soluții împreună. Mizez pe voturile celor dion Alba, chiar dacă mi s-a transmis că majoritatea îl susțin pe contracandidatul meu, din ce observ în teritoriu nu e așa”, a declarat Lupescu pentru ziarulunirea.ro, după întâlnirea cu Mihai Dăscălescu.

”Luăm în calcul, dacă voi ieși președinte, ca echipele din Liga a IV-a să promoveze direct în Liga a 3-a, iar în primul an pentru a le ajuta, să plătească taxele la AJF, pentru că sunt mai mici. Liga a 3-a trebuie să fie baza fotbalului nostru, dar din păcate este invers, cu fundul în sus, nu s-a făcut nimic în ultimii patru ani. În Liga a 3-a sunt probleme cu transportul la deplasări de 300-400 de kilometri, sunt cheltuieli, vrem să facem un sistem competițional cu mai multe serii. Ne preocupă și statutul fotbaliștilor din Liga a 3-a, amatori sau profesioniști”, a mai precizat Ionuț Lupescu.

Din Alba, Lupescu va merge la Hunedoara și în Caraș-Severin.