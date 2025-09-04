Cea mai lungă probă a Turului României 2025: 212 km între Buzău și Slobozia, cu traversarea spectaculoasă a Dunării

Un moment de referință pe traseul acestei etape este trecerea peste noul pod peste Dunăre de la Brăila, inaugurat în 2023. Cu o lungime de aproximativ 2 kilometri și o deschidere centrală de 1.120 de metri, podul este al treilea cel mai lung din Europa și leagă Muntenia de Dobrogea, reducând semnificativ timpul de traversare a fluviului.Priveliștea panoramică asupra Dunării, mai ales la răsărit sau apus, îl transformă într-un obiectiv de neratat pentru cei care vizitează zona.

„Construit din fonduri europene, Podul suspendat de la Brăila – primul de acest gen de la noi din țară și al 3-lea ca mărime din Europa – este unul din obiectivele cele mai relevante realizate în ultimii 35 de ani în România. Dincolo de controversele apărute în spațiul public, un aspect este de necontestat: acum se poate trece de pe malul tulcean al Dunării pe cel brăilean, în cel mult 5 minute și nu în 40 de minute, în cel mai fericit caz, cu bacul, așa cum se traversa înainte de construirea podului. Acest pod, indiferent de unele probleme apărute și soluționate între timp, propulsează România în topul țărilor care dețin obiective de infrastructură avansate tehnologic. Ca români, putem fi mândri că am reușit să construim în România acest pod”, Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Recomandări În culisele Power of Siberia 2. Ce dezvăluie acordul de gaze despre dependența Rusiei și influența crescândă a Chinei

Ultima parte a traseului străbate Câmpia Bărăganului, supranumită „grânarul României”. Această regiune vastă, cu soluri bogate în cernoziom, este inima agriculturii românești, unde se cultivă grâu, porumb, floarea-soarelui și alte culturi esențiale. Bărăganul impresionează prin întinderea sa aparent nesfârșită, dar și prin climatul său aspru – veri fierbinți, ierni reci și vântul crivăț care a devenit parte din identitatea locului.

Câmpia Bărăganului rămâne un spațiu al contrastelor – între bogăția naturii și duritatea climei, între liniștea prezentului și ecoul istoric, o regiune autentică ce reflectă reziliența și forța comunităților rurale românești.

Turul României 2025, etapa 4, Slobozia. Foto: Turul României

„Slobozia primește cu entuziasm finalul etapei a 4-a din Turul României 2025. Este o ocazie de a aduce comunitatea împreună, de a promova mișcarea și de a arăta frumusețea orașului nostru în fața întregii țări. Îi invit pe toți locuitorii să fie alături de sportivi, să-i încurajeze și să transforme această zi într-o adevărată sărbătoare a ciclismului.” – Dănuț-Alexandru Potor, Primar al municipiului Slobozia.

Recomandări Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir”

Program etapa a patra – 13 septembrie 2025

Start: Ora 09:50 – Start din Buzău

Ora aproximativă 14:10 – Sosire la Slobozia

Ghidul suporterului local

Vino din timp – recomandat cu minimum 30–45 de minute înainte de trecerea caravanei.

Ia cu tine o șapcă și apă

Poți aduce steaguri, pancarte sau clopoței – sprijinul publicului contează și încurajează sportivii!

Nu uita să îți încarci telefonul – pentru poze, filmări sau acces rapid la traseu.

Turul României este organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan, în calitate de partener principal. Evenimentul îmbină performanța sportivă cu promovarea celor mai frumoase zone turistice și culturale ale țării, reunind orașe istorice, drumuri pitorești și peisaje spectaculoase într-un traseu conceput să aducă ciclismul mai aproape de publicul larg.

Program și traseu Turul României 2025

● 9 septembrie – Prezentarea echipelor – Craiova

● 10 septembrie – Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 175 km

● 11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 172 km

● 12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km

Recomandări Vin două zile de caniculă, ANM a emis cod galben de temperaturi sufocante. Zonele afectate de valul neobișnuit de căldură

● 13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 212 km

● 14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 95 km

Spectacolul ciclist va putea fi urmărit în direct pe Prima Sport, online pe www.turulromaniei.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook Tour of Romania și Auchan România.

Sponsorii evenimentului: YoPro, Rexona, Clear, Pedigree, M&M’s, Stay Strong, Cristim, Orange, Elit, Pizza Guseppe, Pepsi, Home Garden, Delikat, Born Winner, Hochland, Mondelez, Gold Nutrition.

Partener mobilitate: Petrom

Mașina oficială: Suzuki

Apa oficială: Dorna

Partener tehnic: Bellotto

Parteneri media: Prima Sport, TVR

Despre Turul României

Inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă pe pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională – Turul României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2025 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial.

Foto: Turul României

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE