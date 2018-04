Cea mai tare glumă după ”bomba” de la Roma e despre un român! Foto în articol.

Internetul a luat foc după ce AS Roma a măturat cu FC Barcelona, scor 3-0, eliminând-o din sferturile de finală din Liga Campionilor.

Glumele au invadat internetul, iar una dintre ele îl vizează pe un român.

Cea mai tare glumă după ”bomba” de la Roma e despre un român. Lobonț, uitatul

Puțini sunt cei care-și mai amintesc că în lotul Romei se mai află, cel puțin cu numele și portarul român Bogdan Lobonț. Acesta n-a mai jucat niciun meci oficial de 5 ani, de la un joc de tristă amintire pentru „giallo-rossi”, finala Cupei Italiei pierdută în fața celor de la Lazio, scor 0-1.

Manolas, grecul care a marcat golul calificării, a făcut o declarație surprinzătoare.

”Nu mă interesează că am intrat în istorie, mă interesează că echipa mea s-a calificat în semifinalele Champions League în dauna celei mai bune echipe din lume, Barcelona.

Noi am crezut, am fost dezavantajaţi în tur când nu am primit două lovituri de la 11 metri, dar aici am arătat cine suntem, am arătat că Roma este o echipă foarte mare şi merită tot ce e mai bun.

Veneam după trei rezultate proaste, eram stresaţi, dar astăzi am crezut, toţi împreună, am dat totul, şi s-a văzut că atunci când avem fanii alături nu ne poate bate nimeni”, a mai spus Manolas.

„Trăim niște clipe uluitoare, dar sunt sigur că partea frumoasă abia de acum urmează. După ce am văzut prestația de astăzi, nu îmi mai este teamă de nimeni. Nu am văzut niciodată Barcelona dominată atât de clar.

Am vorbit mult despre atitudine săptămâna asta. Mentalitatea a făcut diferența, am crezut tot timpul în noi.

Sper să jucăm finala. Vrem trofeul! Nimeni nu se aștepta să ajungem până aici. Nu ni se dădea nicio șansă. Abia aștept tragerea la sorți”, a declarat bosniacul Edin Dzeko la final.

CITEȘTE ȘI: