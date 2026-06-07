Peste 2.000 de spectatori au asistat la spectaculoasele concursuri desfășurate în Parcul Central al capitalei Ungariei, unde organizatorii au amenajat scena principală, dar și tribunele chiar pe lacul din centrul complexului.

A pus mâna pe trofeu: „Să urmeze un viitor mare”

Prima competiție a fost dedicată debutanților și tinerelor talente. Neozeelandezul Mathew Gower, în vârstă de doar 23 de ani, și-a adjudecat trofeul după o prestație constantă într-un concurs extrem de dificil.

În care numai șase dintre cei 12 participanți au reușit să finalizeze toate cele patru probe.

„Per ansamblu sunt foarte încântat de întreaga mea prestație. Am rămas constant pe tot parcursul competiției. Nu poți cere mai mult de atât. Sper să urmeze un viitor mare pentru mine, cu multe realizări”, a declarat Gower după victoria care îl confirmă drept una dintre marile speranțe ale disciplinei.

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Podiumul a fost completat de australianul Awatea Moore Barrett, medaliat cu argint, și de belgianul Kamiel Van Raemdonck, clasat pe locul al treilea.

Prima campioană mondială din istoria competiției feminine de tăiat lemne

Ziua a doua a adus o premieră istorică pentru sport. Canadiana Andrea Hand a devenit prima campioană mondială din istoria competiției feminine Stihl Timbersports, după o evoluție aproape perfectă în cele patru probe ale concursului.

Cele zece sportive au avut de înfruntat un traseu solicitant, care a inclus tăierea cu drujba, proba de fierăstrău vertical, joagărul și tăierea orizontală cu fierăstrăul.

Canadiana Andrea Hand a devenit prima campioană mondială din istoria competiției feminine
Canadianca Andrea Hand a devenit prima campioană mondială din istoria competiției feminine

Hand a dominat competiția, stabilind două recorduri personale și un record național în trei dintre cele patru probe.

Lupta pentru celelalte poziții ale podiumului s-a decis până în ultimele momente. Cehoaica Karolina Urbanová a cucerit medalia de argint după ce a stabilit un record mondial, în timp ce americanca Lauren Bergman a încheiat pe locul al treilea.

„Am vorbit cu fetele înainte de concurs. Am avut o discuție între noi și am spus că indiferent de ce se va întâmpla sau cine va câștiga, noi suntem primele zece din istoria acestui sport. Evident că e o bucurie imensă că eu am câștigat”, a spus Andrea Hand.

Istorie la Budapesta! Al patrulea titlu consecutiv în World Trophy

Apogeul evenimentului a fost reprezentat de World Trophy Stihl Timbersports, competiția masculină care a reunit cei mai buni 16 sportivi ai lumii.

Cu sold-out în tribune, bere multă și atmosferă ca la un turneu important, mii de oameni au venit să vadă spectacolul topoarelor.

Formatul eliminatoriu, cu optimi, sferturi de finală, semifinale și finală, a oferit dueluri spectaculoase și răsturnări de situație la fiecare probă.

Neozeelandezul Jack Jordan, campionul mondial
Neozeelandezul Jack Jordan, campionul mondial


Marea finală i-a adus față în față pe neozeelandezul Jack Jordan, campionul mondial en-titre, și pe americanul Matthew Cogar, de șapte ori campion al Statelor Unite.

Jordan a confirmat încă o dată că domină autoritar disciplina. Într-o finală memorabilă, sportivul din Noua Zeelandă a oprit cronometrul la 51,13 secunde, stabilind un nou record mondial și cucerind al patrulea titlu consecutiv în World Trophy.

Medalia de bronz a revenit australianului Kody Steers, care l-a învins în finala mică pe suedezul Emil Hansson.

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