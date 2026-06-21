Jordan Bos, cel mai rapid fotbalist de până acum

Cel mai rapid fotbalist de până acum este australianul Jordan Bos, fundașul stânga al echipei Socceroos, care a atins o viteză impresionantă de 36,7 km/h.

Locul al doilea îi revine norvegianului Erling Haaland, care a fost cronometrat cu 36,5 km/h. Atacantul lui Manchester City a demonstrat o mare viteză în timpul victoriei echipei sale cu 4-1 împotriva Irakului, marcând două goluri.

Coechipierul său de la City, Abdukodir Khusanov a egalat această performanță, fiind clasat alături de Haaland pe locul doi.

Mohamed Toure ocupă locul patru

Pe locul patru se află Mohamed Toure, jucătorul lui Norwich și coleg al lui Bos în echipa Australiei, cu o viteză de 35,8 km/h. Următorul pe listă este Ryan Gravenberch, mijlocașul Olandei, care a înregistrat 35,6 km/h. Pe șase este Alan Minda din Ecuador, cu 35,5 km/h.

În ceea ce privește Anglia, cel mai rapid jucător a fost Djed Spence, care a atins o viteză de 35,2 km/h în victoria echipei sale cu 4-2 împotriva Croației. El împarte locul șapte cu sud-coreeanul Son Heung-min, fostul său coechipier de la Tottenham.

Kylian Mbappé se află pe locul nouă

Superstarul francez Kylian Mbappé se află pe locul nouă, cu o viteză de 35,1 km/h. Totuși, atacantul lui Real Madrid și-a depășit rivalul de la Chelsea, Pedro Neto, care, împreună cu bosniacul Esmir Bajraktarevic, a fost cronometrat la 34,8 km/h.

Mai sunt programate două runde de meciuri în faza grupelor. Etapa a doua a debutat deja cu o victorie categorică a Canadei, care a învins Qatarul cu 6-0. SUA au avut un succes de 2-0 împotriva Australiei, în timp ce Scoția a suferit o înfrângere în fața Marocului (0-1).

Campionatul Mondial din 2026, a 23-a ediție, are loc în SUA, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe, cu un total de 104 meciuri în 38 de zile, cel mai lung CM din istorie.

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