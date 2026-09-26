Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova, își redeschide porțile pentru cea de-a 11-a ediție a Karpatia Horse Show, un eveniment care a devenit, în timp, una dintre cele mai spectaculoase întâlniri dintre sportul ecvestru, patrimoniu și lifestyle. Programul sportiv reunește discipline ecvestre care pun în valoare relația dintre cal și călăreț: de la precizia și eleganța dresajului la adrenalina probei de cross-country și tehnica probelor de obstacole.

Spectacolul, în direct pe ecrane

Pentru prima dată la Karpatia Horse Show, principalele probe de sâmbătă și duminică vor fi transmise live pe ecrane de mari dimensiuni, amplasate în puncte-cheie ale Domeniului, astfel încât publicul să poată urmări Cross-Country-ul, maratonul de atelaje și Derby-ul, indiferent de locul în care se află.

Competițiile au început vineri, 25 septembrie, în Arena Principală, cu probele de dresaj din cadrul Concursului Complet, pentru categoriile Prenovici, Novici, CCI 1* și CCI 2*.

Karpatia Horse Show. Sursa foto: Karpatia Horse Show

În arena secundară se vor desfășura, în paralel, probele de dresaj din cadrul working equitation, pentru copii și sportivi de diferite niveluri, la care s-au înscris sute de participanți.

În cadrul Concursului Complet, dresajul este expresia cea mai subtilă a relației dintre cal și călăreț. Fiecare mișcare este executată cu precizie, iar armonia, echilibrul, suplețea și capacitatea de reacție a calului sunt evaluate cu atenție de către arbitri. În arenă, eleganța aparent fără efort este rezultatul unei pregătiri îndelungate și al unei comunicări extrem de fine între cei doi parteneri.

Cross Country și Derby - spectacol și adrenalină

Sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 11.00, atenția se mută către Cross Country, una dintre cele mai spectaculoase și solicitante probe ale Concursului Complet.

Traseul de la Domeniul Cantacuzino traversează un teren variat și include obstacole fixe și naturale, bușteni și șanțuri.

Caii vor galopa prin apă și vor aborda spectaculoasele obstacole amenajate în proximitatea Palatului „Micul Trianon”.

De la ora 16.00 este programat Derby-ul, o probă spectaculoasă care combină săriturile peste obstacole de tip show jumping cu elemente de cross-country.

Karpatia Horse Show are și probe de sărituri peste obstacole. Sursa foto: Karpatia Horse Show

Derby-ul este o probă în care calul și călărețul trebuie să treacă, într-un ritm alert, peste obstacole specifice săriturilor, dar și peste obstacole inspirate din Cross Country.

Combinația face proba dinamică și spectaculoasă, punând la încercare atât precizia, cât și adaptabilitatea cuplului cal-călăreț.

Derby-ul este unul dintre momentele de adrenalină ale zilei de sâmbătă, între probele de Cross Country și demonstrația de atelaje cu doi cai.

Mari Maeștri ai Atelajelor

Pentru ediția Karpatia Horse Show 2026, atelajele rămân una dintre atracțiile cele mai spectaculoase ale programului.

Printre participanți se va afla și Eduard Bartha, unul dintre cei mai importanți driveri de atelaje din România, fost campion al României la atelaje și câștigător, în 2015, al uneia dintre probele Campionatului Mondial de Atelaje.

Maratonul pentru atelaje cu doi cai, programat sâmbătă, și demonstrația de atelaje cu patru cai de duminică aduc în arenă o combinație spectaculoasă de viteză, precizie și eleganță., afirmă organizatorii.

În proba de conuri, echipajele trebuie să parcurgă un traseu contracronometru, cu o toleranță foarte mică față de lățimea atelajului. Fiecare mișcare contează, iar sincronizarea dintre driver, secund și cai este esențială.

Working Equitation: tradiție, tehnică și relația cu calul

În arena secundară, publicul va putea descoperi Working Equitation, o disciplină care reunește mai multe tipuri de abilități ecvestre și pune accent pe control, agilitate, precizie și cooperarea dintre cal și călăreț.

Pe parcursul celor trei zile sunt programate probe de dresaj, stil și viteză pentru categorii care pornesc de la Miniworkers și Începători și ajung până la nivelurile elementar și mediu.

Muzică live în decorul „Micului Trianon”

La Karpatia Horse Show, ziua nu se încheie odată cu ultima probă din arenă.

Sâmbătă, programul continuă de la ora 18.30 cu un concert susținut de Diana Căldăraru, iar de la ora 19.30 cu Dimitri’s Bats.

Demonstrații, atelaje și ceremonia de închidere

Duminică, 27 septembrie, cea de-a XI-a ediție a Karpatia Horse Show continuă cu o zi dedicată competițiilor ecvestre, demonstrațiilor spectaculoase și activităților pentru întreaga familie. Festivalul se deschide la ora 10.30, iar programul se încheie la ora 18.00.

În arena principală, ziua începe la ora 10.30 cu probele de Obstacole - CNC Open și CNC Prenovici/Novici. La ora 12.00 este programată o pauză, în cadrul căreia publicul va putea urmări o prezentare de atelaje cu doi, patru și șase cai.

De la ora 13.00, competiția continuă cu probele de Obstacole CCI 1 și CCI 2**, iar la ora 14.00 arena se transformă într-o scenă a performanței ecvestre: Cătălina Sfetea, campioana României, va executa sărituri demonstrative peste obstacole clasice, ridicate la înălțimi mari.

La ora 15.00, publicul este invitat să urmărească un demonstrativ de atelaje cu patru cai, o probă care pune în valoare precizia, eleganța și sincronizarea dintre driver și cai.

De la ora 16.00, programul continuă cu sesiunea Life & Style, dedicată prezentărilor și paradelor de ogari, ținute elegante și mașini de epocă.

La finalul evenimentului publicul spectator va urmări un moment de jighit plin de adrenalină: călărie acrobatice, cu exerciții executate la viteză, inclusiv coborâri de pe cal, poziții acrobatice și manevre cu calul.

În paralel, în arena secundară, publicul va putea urmări probele de Working Equitation – Viteză, dedicate mai multor categorii: Miniworkers, Începători, Prenovici, Novici, Elementar și Mediu.

Un moment aparte al zilei îl va constitui demonstrația de cai islandezi, una dintre cele mai interesante rase pentru echitația de agrement și turismul ecvestru.

Originar din Islanda, calul islandez este o rasă de talie mică, apreciată pentru forță, rezistență și siguranța oferită pe teren accidentat. Particularitatea sa o reprezintă cele cinci aluri, dintre care töltul și flying pace sunt specifice rasei.

La Karpatia Horse Show, opt cai islandezi de la Manejul de Cai Islandezi din Ivó - Izvoare, Harghita, invită publicul să descopere această rasă fascinantă și spectaculoasa sa mișcare – töltul, prezentat pe muzica formației Phoenix.

​Arena va găzdui și o demonstrație spectaculoasă de acrobații călare (djighit), un număr dinamic de cascadorie ecvestră în galop plin care va ține publicul cu sufletul la gură, precum și un moment de dresaj în libertate cu Ionuț Jabă - un moment demonstrativ dedicat relației dintre cal și călăreț, bazat pe comunicare, încredere și precizie.

La ora 17.00 va avea loc ceremonia de închidere și spectaculoasele premieri ale sportivilor, precum și momentul mult așteptat: aflarea câștigătorilor Concursului Național și ai Concursului Complet Internațional.

Comentator reputat

Spencer Sturmey, călăreț britanic de concurs complet, antrenor și comentator ecvestru internațional pentru evenimente similare desfășurate pe domenii nobiliare din Marea Britanie, precum Badminton sau Burghley.

Sturmey a concurat la cel mai înalt nivel în concurs complet și dresaj și este una dintre vocile cunoscute ale sportului ecvestru internațional, inclusiv în transmisiunile Eurosport ale Jocurilor Olimpice. Este comentatorul Karpatia Horse Show încă de la prima ediție.