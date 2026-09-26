Cântăreață, actriță și creatoare de conținut, Karla Balog și soțul ei, Karlo, și-au surprins invitații la nunta lor din Zagreb, capitala Croației, pe 18 septembrie, înlocuind tradiționalul tort cu un prosciutto servit spectaculos, a relatat 24sata.

Un cuplu din Zagreb a surprins invitații la nunta lor cu o idee neobișnuită: în loc de tortul tradițional, Karla Balog și partenerul său, Karlo, au optat pentru un prosciutto servit ca desert festiv. Decizia lor inedită a făcut furori.

„Inițial, ne gândeam să avem un tort aniversar pentru că se apropia a 10-a aniversare a relației noastre. Dar nici Karlo, nici eu nu suntem mari amatori de dulciuri. Ideea cu prosciutto crudi ne-a venit în timp ce ne relaxam pe plajă”, a povestit Karla.

Cei doi au păstrat „marfa” cumpărată din Posedarje timp de o lună, asigurându-se că momentul prezentării va fi cu adevărat special.

Ziua nunții lor a început cu emoții. „Cu o zi înainte de nuntă, aveam dureri în gât și tuse. Eram îngrijorată că nu voi putea spune «Da» în ziua cea mare. Dar adrenalina m-a salvat și, odată ce am ajuns în sală, am uitat de toate problemele”, a adăugat Karla.

Momentul apariției „tortului” a fost unul spectaculos: ospătarii au defilat cu prosciutto în care erau înfipte lumânări, iar invitații au fost încântați de această abordare, „în extaz”.

Toți au scos telefoanele să înregistreze momentul. Doar nepoata noastră a spus că e cel mai urât tort pe care l-a văzut vreodată.

Cu toate acestea, prosciutto a dispărut rapid de pe masă, fiind savurat de toți cei prezenți.

Nu doar prosciutto a fost în centrul atenției. Karla a făcut senzație și cu buchetul său de mireasă, realizat din broccoli decorat cu perle.