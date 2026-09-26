Pelerinajul Sfintei Parascheva 2026 începe pe 8 octombrie: Moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria vor fi aduse la Iași

Pelerinajul Sfintei Parascheva 2026, unul dintre cele mai așteptate evenimente religioase din România, va începe la Iași pe 8 octombrie. În acest an, alături de moaștele Ocrotitoarei Moldovei, vor fi aduse și cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, marcând un moment special pentru credincioși, informează Oficiul de Știri.

Debutul oficial al pelerinajului are loc joi, 8 octombrie, la ora 06.00

Debutul oficial al pelerinajului are loc joi, 8 octombrie, la ora 06.00, cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva, conform Arhiepiscopiei Iașilor.

În aceeași zi, moaștele celor doi sfinți vor fi purtate într-o procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane, după care vor fi așezate într-un baldachin special amenajat pentru închinarea credincioșilor.

Raclele vor rămâne în exteriorul catedralei atâta timp cât fluxul pelerinilor va necesita această organizare, revenirea rândului la interior fiind estimată pentru 15 octombrie.

Care sunt principalele evenimente din 8-15 octombrie

Pe lângă procesiunea din prima zi, alte momente cheie anunțate de organizatori sunt:

-8 octombrie – Procesiunea cu racla Sfintei Parascheva și a Sfântului Cuvios Paisie în jurul Catedralei Mitropolitane;

-11 octombrie– Procesiunea „Calea Sfinților”;

-14 octombrie, ora 09.00 – Sfânta Liturghie de hram pe un podium special, amplasat pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt;

- 15 octombrie – Revenirea rândului de închinători în interiorul catedralei.

Pe data de 14 octombrie, atunci când este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfânta Liturghie va fi săvârșită pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane, anunță Doxologia.