Germania va cheltui 2,5 miliarde de euro pentru a reduce taxele pe benzină și motorină cu 17 cenți pe litru. Măsura va intra în vigoare în octombrie și va fi valabilă până la sfârșitul lunii decembrie, în încercarea de a limita impactul prețurilor ridicate la carburanți asupra populației și companiilor.

Germania a aprobat reducerea taxelor pe carburanți, într-o nouă încercare de a proteja gospodăriile și companiile de creșterea puternică a prețurilor, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

Camera inferioară a Parlamentului german a aprobat legea, iar camera superioară nu a formulat obiecții. Astfel, măsura poate intra în vigoare.

Costul total pentru guvernul federal și landuri este estimat la 2,5 miliarde de euro.

Începând din luna octombrie, taxele pe benzină și motorină vor fi reduse cu 0,17 euro pe litru. Reducerea va fi aplicată până la sfârșitul lunii decembrie.

Prin această măsură, autoritățile germane încearcă să reducă presiunea exercitată de prețurile carburanților asupra bugetelor gospodăriilor și asupra companiilor.

Decizia vine într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze incertitudine pe piețele energetice și să alimenteze temerile privind menținerea unor prețuri ridicate la carburanți.

Coaliția condusă de cancelarul Friedrich Merz a decis să reintroducă măsuri de sprijin pentru consumatori și companii, după intervențiile temporare adoptate anterior în cursul acestui an.

Reducerea taxelor este una dintre măsurile prin care guvernul încearcă să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra economiei germane.