Rivala FC Barcelona își menține locul al doilea în clasament, cu o valoare de aproape 2 miliarde de euro, potrivit datelor furnizate de raportul internațional „Football 50 2026”, realizat de compania de consultanță Brand Finance.

Studiul relevă o expansiune fără precedent a afacerilor din fotbalul de elită. Însumate, cele mai valoroase 50 de branduri din lume valorează 23,9 miliarde de euro, înregistrând cea mai mare creștere anuală din ultimii 15 ani.

Primele zece cluburi ale lumii concentrează aproape două treimi din această sumă, adică 14,9 miliarde de euro.

Cum domină Real Madrid și FC Barcelona fotbalul mondial

Gruparea din capitala Spaniei se află în fruntea clasamentului atât prin valoarea financiară, cât și prin indicele de putere al mărcii, unde a obținut un scor de 95,8 din 100 — cel mai ridicat dintre cele 281 de cluburi evaluate la nivel global.

Experții explică această poziție prin expansiunea internațională masivă a clubului, portofoliul de sponsori, istorie și capacitatea de a atrage jucători de top.

La rândul său, FC Barcelona a consemnat o creștere de 15% a valorii de marcă, susținută de revenirea pe arena Spotify Camp Nou și de titlurile interne câștigate în LaLiga.

Arsenal, salt spectaculos în clasamentul financiar

Marea surpriză a ediției din acest an este Arsenal Londra, care a înregistrat cea mai mare urcare din eșalonul fruntaș.

Clubul englez a avansat cinci poziții, până pe locul al treilea, ajungând la o valoare de 1,5 miliarde de euro în urma unei creșteri de 28%. Evoluția spectaculoasă este pusă pe seama performanțelor din Premier League și a parcursului până în finala Ligii Campionilor.

Topul celor mai puternice zece cluburi este completat de Bayern München (locul 4, tot cu 1,5 miliarde de euro), Paris Saint-Germain (locul 5), Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea și Borussia Dortmund.

LaLiga își consolidează poziția înaintea Cupei Mondiale din 2030

În ceea ce privește întrecerile interne, Premier League rămâne cea mai valoroasă ligă din lume, urmată de LaLiga, Bundesliga, Serie A și Ligue 1.

Fotbalul spaniol își confirmă forța și prin prezența altor echipe de tradiție în Top 50: Atlético Madrid a urcat pe locul 11 (+22%), Betis Sevilla a ajuns pe 33, iar Athletic Bilbao, Villarreal și Real Sociedad completează tabloul clasamentului global.

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