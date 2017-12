Britanicul Chris Froome, cvadruplu câștigător al Turului Franței, a fost depistat pozitiv cu ocazia ediției din acest an a Turului Spaniei, cursă pe care a câștigat-o în luna septembrie, a anunțat miercuri Uniunea Ciclistă Internațională (UCI).

UPDATE, ora 12.58. “Uniunea Ciclistă Internațională confirmă că l-a notificat pe rutierul britanic Christopher Froome de un rezultat anormal al analizei pentru prezența salbutamolului într-o concentrație mai mare de 1000ng/ml într-un eșantion colectat în timpul Turului Ciclist al Spaniei, din 7 septembrie 2017. Rutierul a fost informat de acest rezultat la 20 septembrie 2017, iar analiza eșantionului B a confirmat rezultatul eșantionului A. În principiu, și deși acest lucru nu este cerut de Codul mondial antidoping, UCI semnalează sistematic pe site-ul sau încălcări potențiale ale regulilor antidoping când se aplică o suspendare provizorie obligatorie. Prezența unei substanțe specifice precum salbutamol într-un eșantion nu necesită impunere unei suspendări provizorii împotriva rutierului”, a precizat Uniunea Ciclistă Internațională.

În urma unui control la care a fost supus pe 7 septembrie, la finalul celei de-a 18-a etape din Vuelta, Froome a fost depistat pozitiv la salbutamol, un bronhodilatator, iar contraexpertiza a confirmat rezultatul primului test, precizează UCI într-un comunicat.

Controlul a fost planificat și realizat Fundația antidoping pentru ciclism (CADF), organism independent mandatat de CIO, însărcinat cu definirea și punerea în practică a strategiei antidoping în ciclism, iar Froome a fost notificat în legătură cu rezultatul testului pe 20 septembrie, adaugă UCI.

Conform comunicatului, „prezența unei substanțe specifice precum salbutamolul într-un eșantion nu antrenează impunerea unei suspendări provizorii obligatorii împotriva ciclistului”, iar „în această fază a procedurilor, UCI nu va mai face niciun alt comentariu legat de acest caz”.

Froome a negat orice intenție de dopaj

În vârstă de 32 ani, Chris Froome a câștigat anul acesta, în luna iulie, pentru a patra oară în cariera sa Turul Franței, cea mai importantă cursă ciclistă pe etape din lume, după succesele reușite în 2013, 2015 și 2016. El a reușit apoi să se impună, în premieră, în Turul Spaniei, competiție desfășurată în perioada 19 august — 10 septembrie.

Ciclistul britanic a negat orice intenție de dopaj. „Este bine cunoscut faptul că sufăr de astm și știu exact care sunt regulile. Utilizez un inhalator pentru a ține sub control simptomele (întotdeauna în limitele permise) și sunt sigur că voi fi testat în fiecare zi când port tricoul de lider”, a declarat Froome, citat de cotidianul The Guardian.

„Astmul meu s-a agravat în La Vuelta, așa că am urmat sfatul medicului echipei, de a crește doza mea de salbutamol. Ca întotdeauna, am avut cea mai mare grijă să mă asigur că nu am folosit mai mult decât doza admisă”, a adăugat campionatul britanic.

„Tratez cu foarte mare seriozitate poziția mea de lider în acest sport. UCI are absolut dreptul de a examina rezultatele testelor și, împreună cu echipa, voi furniza orice informație necesară”, a mai precizat britanicul.